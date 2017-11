Rotstift für den Etat

von bud

erstellt am 03.Nov.2017 | 14:30 Uhr

Für den Haushalt 2018 rechnet die Gemeinde Altenholz mit einem Defizit von 1,5 Millionen Euro. „Wir haben nach Rücksprache mit den einzelnen Fachbereichen ermittelt, welchen Bedarf wir im nächsten Jahr haben werden und versucht, die Einnahmen möglichst genau zu ermitteln,“ erklärte Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) jetzt im Finanzausschuss. Diese Zahl im Entwurf sei keineswegs zufriedenstellend. Wie lässt sich das Ergebnis bis Dezember – wenn über den Etat 2018 abgestimmt werden soll – noch verbessern? Darüber wurde im Ausschuss beraten.

Thorsten Schlünß (SPD) riet in der Diskussion davon ab, in einen „hektischen Aktionismus“ zu verfallen. Nach seiner Ansicht sollte langfristig geplant werden. Ein deutliches Problem bei der Planungssicherheit sah Dirk Ryll (FDP). Er kritisierte abweichende Kostensprünge, zum Beispiel im Bereich der Personalkosten. Jörgen Danielsen (AWG) pflichtete Ryll bei und hielt diverse Sprünge für unverständlich. „Wir sollten diese erstmal verstehen, bevor wir Eckwerte erarbeiten,“ sagte er. Es gehe nicht darum, eine „Zahl aus dem Hut zu ziehen“. Auch Norbert Worth (Grüne) schloss sich dieser Aussage an, hielt die Zahlengrundlage für nicht „valide“.

Künftig sollten nach Dirk Rylls (FDP) Vorstellung besser planbare Zahlen durch Budgetierung entstehen. Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) stimmte ihm zu: „Damit würde ein Großteil an Planungssicherheit gewonnen werden“. Alle Fraktionen hielten eine stärkere Einbeziehung der Aufgabenträger in die Einsparungen für sinnvoll. Eine „härtere Herangehensweise“, wie Jens Kruschwitz (SPD) diese Art der Budgetierung beschrieb, hielt auch Mike Buchau (CDU) für ratsam. Jedoch sollte mittelfristig geplant werden, sodass die Verantwortlichen genügend Zeit zur Planung haben.

Letztlich gab das Gremium den anderen Ausschüssen eine Einsparvorgabe von 365 000 Euro vor.