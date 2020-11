Rote Kappen brennen für den Karneval

Kim Oliver Riegert, neuer Vorsitzender der Roten Kappen, berichtet im EZ-Interview, was die Corona-Pandemie für den Verein bedeutet

10. November 2020, 10:41 Uhr

Hütten/Ascheffel | Heute beginnt die Karnevalszeit. Eigentlich wäre heute der Elferrat der Roten Kappen zusammengekommen und hätte den neuen Prinzen vorgestellt bekommen. Eigentlich hätte der sich anschließend eine Prinzessin gesucht, die er auf dem Kappenfest im Februar vorgestellt hätte. Eigentlich. Denn Corona beherrscht den Alltag und alles ist anders. Die Feste des Ascheffeler Karnevalsvereins fallen aus. Ein neues Prinzenpaar wird es in dieser Saison nicht geben. Was sagt der neue Vorsitzende Kim Oliver Riegert dazu? Über die aktuelle Situation und darüber, was er sich für seine Zeit als Vorsitzender vorgenommen hat, spricht der 30 Jahre alte Sachverständige für Anlagen und Betriebssicherheit aus Hütten im Interview mit EZ-Redaktionsmitglied Michelle Ritterbusch.

Herr Riegert, Sie sind Hüttener. Warum sind Sie in einem Ascheffeler Karnevalsverein aktiv?

Die Roten Kappen sind 1966 aus einem Gesangverein entstanden. Schon immer war es so, dass Ascheffeler und Hüttener Mitglied bei den Roten Kappen waren. Meine Frau Mareike leitet seit vielen Jahren die Große Garde. Dadurch bin auch ich zu den Roten Kappen gekommen.

Seit wann sind Sie bei den Roten Kappen aktiv, Herr Riegert?

Seit 2017 bin ich bei den Festen dabei, seit 2018 bin ich im Schmückerteam, das vor den Veranstaltungen den Saal schmückt. Seit Anfang 2020 bin ich Mitglied. Ich wohne seit April dieses Jahres in Hütten. Vorher habe ich in Damendorf gewohnt. Man kann nur Mitglied werden, wenn man in Ascheffel oder Hütten lebt. 2020 habe ich zum ersten Mal den Kinderkarneval geleitet.

Wie war’s?

Es war total schön, weil man bei Kindern gleich sieht, wie es ihnen gefällt. Sie haben die ganze Zeit getobt. Da hat man dann gleich eine Bestätigung. Das war ein bisschen meine Feuertaufe. Danach hat sich der Vorstand getroffen und der ehemalige Vorsitzende Dirk Rathmann hat mich zum ersten Mal gefragt, ob ich es mir vorstellen könne, das Amt zu übernehmen.

Hatten Sie Lampenfieber vor dem Fest?

Natürlich hat man beim ersten Mal Lampenfieber. Ich habe mich im Vorfeld mit den Eltern ausgetauscht, was sie sich wünschen. Von ihnen wurden Spiele ausgearbeitet. Es sollte ein Fest werden, das die Kinder toll finden. Ich hatte sehr gute Unterstützung von den Mitgliedern und den Eltern. Dafür möchte ich an dieser Stelle noch einmal Danke sagen.

War Ihnen sofort klar, dass Sie die Wahl zum Vorsitzenden annehmen wollen?

Ja und nein. Mir war eines sofort klar, dass ich den Verein aufrechterhalten möchte und bereit bin, dafür etwas zu tun. Gleichzeitig bin ich noch nicht so lange dabei und ein absolutes Vereins-Greenhorn. Ich muss mich da jetzt einarbeiten und hoffe auf die Unterstützung des Vorstandes. Zum gesamten Vorstand habe ich ein sehr gutes Verhältnis.

Karneval und Norddeutschland – passt das überhaupt zusammen?

In Ascheffel auf jeden Fall, weil die Gemeinschaft dafür brennt.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem Ascheffeler Karneval und den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz?

Ich denke, das Ziel ist das Gleiche: Für die Gemeinschaft Feste mit viel Lachen und Tanzen zu organisieren und die Tradition zu wahren.

Was macht den Verein für Sie aus?

Die Roten Kappen sind eine Mischung aus Tradition, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Für diese drei Feste wird im Vorfeld viel Freizeit geopfert, um für die Gemeinschaft tolle Feste auf die Beine zu stellen. Es zeigt sich auch an den Besucherzahlen, dass es sich rumgesprochen hat, dass es tolle Veranstaltungen sind. In diesem Jahr hatten wir insgesamt 598 Besucher auf den Festen – das ist ein Zuwachs von 50 Gästen im Vergleich zum Vorjahr.

Wegen Corona wurden das Kappenfest, der Kinderkarneval und der Karnevalsnachmittag abgesagt. Fehlt jetzt etwas?

Auf jeden Fall. Deswegen planen wir auch, einen Umzug zu veranstalten, um den Leuten zu zeigen, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit da sind.

Was bedeutet die Absage der Feste für die Roten Kappen?

Emotional ist es sehr schade, das haben auf der Jahreshauptversammlung alle gesagt. Jetzt würden die Vorbereitungen losgehen. Auf der Elferratssitzung am 11. November wäre der neue erwachsene Prinz vorgestellt worden. Diese Sitzung ist nun leider nicht notwendig.

Was passiert mit den aktuellen Prinzenpaaren?

Dass Prinzenpaare zwei Jahre im Amt bleiben, ist ein historisches Ereignis. Das ist in der Geschichte des Vereins noch nicht vorgekommen. Wir müssen im Vorstand noch besprechen, wie wir damit umgehen. Für die Prinzenpaare Sebastian Steinig, alias Sebastian, der Energische und Svenja Hagge sowie das Kinderprinzenpaar Jeremy Lewinski und Carlotta Schlegel macht es keinen Unterschied, dadurch, dass keine Feste stattfinden.

Dadurch, dass die Feste ausfallen, fehlen dem Verein Einnahmen. Kann es sein, dass es bald keinen Karneval in Ascheffel mehr gibt?

Es wird weiter Karneval in Ascheffel geben. Alle Mitglieder stehen zu dem Verein und die Mitgliedsbeiträge werden weiter gezahlt. Die Mitgliederzahlen steigen sogar, weil man als Mitglied ein Vorkaufsrecht auf Karten für das Kappenfest hat und die Karten natürlich begrenzt sind. Der Mitgliedsbeitrag beträgt auch nur 4 Euro im Jahr. Aktuell sind wir 318 Mitglieder.

Denken die Roten Kappen schon über die Zukunft nach?

Wir, der Vorstand treffen uns zu Beratungen und legen den Fahrplan für 2021 fest.

Was haben Sie sich für Ihre Zeit als Vorsitzender der Roten Kappen vorgenommen?

Ich möchte versuchen, den Verein so gut wie Dirk Rathmann weiter zu führen. Ich hoffe auf tolle Feste, tolle Gespräche und möchte die Gemeinschaft aufrechterhalten.

Werden Sie weiter bei den Schmückern aktiv sein?

Selbstverständlich.