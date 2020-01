Konzert Eckernförder Stadthalle : Rolf Schirdewahn und Jörg Borowski luden als das Duo Simon & Garfunkel zur musikalische Zeitreise

Ein Abend voller Humor, Spaß und Musik erwartete die Zuschauer in der vollen Stadthalle am Sonntagabend.

13. Januar 2020, 16:56 Uhr

Eckernförde | Das Warten hat sich gelohnt: „Vor vier Jahren hatten wir nur 96 Karten im Vorverkauf“, freute sich Jörg Borowski über die volle Stadthalle am Sonntagabend. Erinnerungen an die eigene Jugend weckten Rolf Schirdewahn, Gitarrist und Sänger im roten Jackett, und Jörg Borowski im weißes Hemd. Vorbild für beide ist das Duo Simon & Garfunkel. Dieses hat 1981 im New Yorker Central Park anlässlich ihrer „Wiedervereinigung“ ein legendäres Konzert abgeliefert. Der Stil und die Musik dieses Duos waren Vorbild für das Erinnerungskonzert.

Als „eine Zeitreise zurück in die Sturm- und Drangzeit“ war der Abend angekündigt worden. Es wurde viel mehr: Schirdewahn und Borowski alias „Simon & Garfunkel“ begannen vor dem geschlossenen Vorhang – der sich schon bald, passend zum ersten Titel, öffnete und damit den Blick auf die weiteren Musiker freigab: Mit Sylwia Timoti (E-Piano und Flügel), Rainer Klosinski (Bass), Jonny Möller (Saxofone und Percussion) und Jan Borowski (Schlagzeug) war die Besetzung komplett für eine lebendige Reise in die Vergangenheit. Allesamt Kenner der Songs, textsicher und nicht ängstlich beim Mitmachen. „Die Stücke scheinen wiedererkannt zu werden. Der Abend ist auf einem guten Weg“, freute sich Borowski schon nach dem dritten Titel.

Kein Wunder bei diesen

Hits: „America, Homeword bound“ im vertrauten Sound wie von der Schallplatte. Mit „Wake up, little Susie“ gab es auch Erinnerungen an die Everly Brothers. Dazu der grandiose Schluss von Rolf Schirdewahn – nahtlose Überleitung zur Melodie von „Let it be“ – , dann textsicher vom Publikum weiter gesungen. Großartig! Gänsehaut!

„Mitsingen“ und Mitmachen waren ausdrücklich erwünscht. Einn Abend in entspannter Atmosphäre – sowohl auf der Bühne als auch im Saal -, bekannte Songs und Rhythmen, die in die Beine gingen oder zum Mitschnippen anregten. Immer dabei: viel Spaß und Humor.

Lockere Stimmung mit viel Humor wie bei der Erklärung von Rolf Schirdewahn für die Vorteile seiner „Gitarre“, einem Drahtbügel mit Saiten und Hals. Den Klang macht die Elektronik. Der Meister stimmte immer selbst, ausführlich und

lange: Super-Pingelig hatte er große Freude daran, saubere Harmonien in allen Tonlagen zu erzeugen – was Jörg Borowski zu humorigen Bemerkungen veranlasste. Ein großer Spaß für alle, wie auch der ganze Abend mit einem Programm, das nicht nur in die Seele, sondern auch in die Beine ging. Immer mit erstklassigem Sound von Künstlern, für die Musik mehr ist als ein Job.