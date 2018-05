Ritterspiele mit 3000 Mitwirkenden

von Helma Piper

Das „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ (MPS) ist seit über 20 Jahren Stammgast in Hohenwestedt. Am kommenden Wochenende werden wieder jede Menge Ritter, Gaukler und Musikanten im Einsatz sein, um für das Publikum eine Zeitreise in die Vergangenheit zu inszenieren. Mit bis zu 3000 Mitwirkenden ist das MPS das größte reisende Mittelalterfestival der Welt.

Auf drei Musikbühnen gibt es im Park Wilhelmshöhe quasi nonstop Livemusik von angesagten Bands der Mittelalter- und Folkszene.

Die „Filmpferde“-Stuntmen wollen hoch zu Ross ihre ritterlichen Fertigkeiten mit Wurfspieß, Schwert und Lanze demonstrieren. Nachtfeuershows der Ritter zu Pferde finden am Sonnabend und am Sonntag in der Turnierarena statt.

Zwei Dutzend Heerlager bauen ihre Zelte auf. Mehr als 120 Markthändler bieten ihre Waren feil. Etliche Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen dafür, dass niemand hungern und dursten muss.

Die Öffnungszeiten: Sonnabend, 19. Mai: 11 bis 1 Uhr, Pfingstsonntag: 11 bis 1 Uhr, Pfingstmontag: 11 bis 18.30 Uhr.