HSV-Fußballschule : Riina (10) und Nehle (9) trainieren eine Woche lang wie die Profis

Zum vierten Mal hat der Eckernförder Sportverein das HSV-Camp zu Gast. 80 Kinder haben unter Coronabedingungen eine Woche Spaß am Fußball.

Eckernförde | Dribbeln, passen, laufen und aufs Tor schießen – auf der Sportanlage des Eckernförder Sportvereins am Bystedtredder ist in dieser Woche jede Menge los. Doch es ist nicht die Ligamannschaft, die dort trainiert. Auf Einladung des ESV ist die HSV-Fußballschule mit Profi-Trainern zu Gast.

Bereits zum vierten Mal in Folge sind die Hamburger auf der ESV-Anlage, um mit Kindern mit viel Spaß am Spiel und am Ball zu trainieren. Doch die Coronakrise erfordert in diesem Jahr einige Veränderungen. „Es gibt kein ganztägiges Training, also auch kein gemeinsames Mittagessen“, erklärt Camp-Leiter und Trainer Stefan Vogt, der mit Kollegen Iwar Boysen, Hauke Göllner und Gianluca Atlante angereist ist. 80 Kinder von sechs bis 13 Jahren nehmen teil. Das Hygienekonzept sieht vor, dass sie in zwei Gruppen, jeweils 2,5 Stunden am Vormittag und am Nachmittag, trainiert werden. Trinkflaschen bringen die Kinder selbst mit. Jedes Kind bekommt für die Zeit ein Hütchen auf dem Rasen zugewiesen, wo Trinkflaschen, Taschen und ähnliches im Mindestabstand zueinander gelagert werden können. Doch trotz dieser Regelungen bringt es den jungen Fußballfans jede Menge Spaß. Aufgeteilt in vier Gruppen, die Namen von aktuellen HSV-Spielern tragen (Tim Leibold, Sonny Kittel, Julian Pollersbeck und Rick van Drongelen) geht es seit Montag in dieser Woche jeden Tag auf den Rasen. Konzentrations- und Technikübungen stehen auf dem Programm – im Vergleich zu den Vorjahren in verkürzter Form. Dennoch sind die Nachwuchskicker mit Feuereifer dabei. In jeder zehnköpfigen Gruppe sind Eins-gegen-Eins-Situationen erlaubt und so wird auch in Corona-Zeiten um jeden Ball gekämpft. „Wir sind stolz, auch in diesem Jahr die HSV-Fußballschule bei uns begrüßen zu können“, sagt ESV-Vorsitzender Jörg Meyer. Das vereinseigene Hygienekonzept habe dazu beigetragen. Denn das Camp sei intersportlich: Nicht nur ESV-Kinder nehmen teil. Riina (10) spielt beim Eckernförder IF, und drei Nachwuchskicker stammen gar aus Österreich. Sie verbringen mit ihrer Familie ihren Urlaub in Eckernförde. Zwei Wermutstropfen gibt es dennoch: Corona-bedingt muss Dino Herrmann in Hamburg bleiben, und das Abschlussspiel am Freitag, Trainer gegen Kinder, muss ausfallen. „Aber beim nächsten Mal ist Dino Herrmann wieder dabei“, ist sich Organisatorin Nina Jeß sicher. Denn für 2021 hat sie bereits die Zusage für die fünfte HSV-Fußballschule erhalten. Auch diese findet wie gehabt in der fünften Woche der Sommerferien statt.