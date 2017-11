Basar : Riesebyer DRK-Basar: Eine Instanz wird 35 Jahre alt

vergrößern 1 von 4 Foto: rit (3) 1 von 4





von rit

erstellt am 07.Nov.2017 | 06:58 Uhr

Rieseby | Der Ansturm beim Basar des DRK Rieseby in der Schule am Wochenende war groß: Überall waren Besucher und sahen sich das Angebot an, das die DRK-Mitglieder in den vergangenen Monaten zusammengetragen hatten. Für die Kinder war der Zauberer Tutti vor Ort.

Die Auswahl war auch in diesem Jahr sehr groß: Tischdecken, Kekse, Marmeladen, Häkelarbeiten und noch vieles mehr wurden angeboten. Auch einige Weihnachtsbasteleien hatten die Mitglieder der Basargruppe, die für die Organisation der Veranstaltung zuständig ist, vorbereitet. „Alles, was angeboten wird, wird von der Basargruppe hergestellt“, sagte die DRK-Vorsitzende Waltraut Folge und fügte hinzu: „Wir haben so viele tolle, fleißige Leute, die für uns arbeiten.“ Sie seien eine eingeschworene Truppe. Neue Helfer seien aber immer willkommen. „Wir sind dankbar für jeden, der mithilft.“ Auch die Kuchen wurden von Riesebyern gespendet.

Wer hilft, macht dies für einen guten Zweck. „Der Erlös bleibt im Dorf“, betonte die Vorsitzende. Er sei für die soziale Arbeit des DRK bestimmt. So auch das Geld, das durch den Verkauf von Losen eingenommen wurde. Zum achten Mal wurde eine extra große Patchworkdecke verlost. In diesem Jahr gewann Hartmut Braun das 1,40 mal 1,85 Meter große Kunstwerk. Er hatte schon mehrere Jahre versucht, eine Decke zu gewinnen, erinnerte sich der Riesebyer. In diesem Jahr hatte er drei Lose gekauft und endlich Glück. Glücksfee Paul Smeilus zog seine Losnummer. „Sehr gut“ gefalle ihm sein Gewinn, sagte Braun, der die Decke seinem Enkelkind schenken wollte. Auch den Basar lobte er. Hier könne er gute Gespräche führen, es gebe Kaffee und Kuchen. Auch zum Stöbern an den verschiedenen Ständen nutzte er die Zeit und erwarb unter anderem auch das neue Kochbuch „Riesebyer Schlemmereien von A bis Z“, das der Ofrtsverein erstellt hatte. 184 Rezepte von Riesebyer Bürgern hatte das DRK für Chiabrot über Currywurstsuppe hin zu süß-sauren Heringen, für klassische Gerichte, über Brote, Torten bis zu Salaten und Aufläufen zusammengetragen. „Es sind alles einfache Rezepte, die jeder nachkochen kann“, berichtete Vera Hansen. Die Beisitzerin im DRK-Vorstand bot die Bücher an. „Sie gehen weg wie warme Semmeln“, berichtete sie.

Um das große Angebot auf die Beine zu stellen, bedarf es Einiges an Vorbereitung. Es seien „schöne, lustige Abende, die wir zusammen verbringen“, berichtete Andrea Kolls, ebenfalls Beisitzerin im örtlichen DRK. „Wir spornen uns gegenseitig an.“ Sie würden nicht nur mit dem Geld, das bei der Veranstaltung eingenommen werde, die Riesebyer erfreuen, sondern auch mit dem Basar selber. „Der DRK-Basar ist eine Instanz“, sagte sie. Am Wochenende fand bereits der 35. Basar statt. Und von Anfang an war die Resonanz der Riesebyer Bürger gut, erinnerte sich die Vorsitzende Waltraut Folge. Das Erfolgsrezept: „Die Riesebyer wissen, dass es alles Handarbeit ist und der Erlös im Dorf bleibt.“

Die Basargruppe gönnt sich jetzt erst mal eine längere Winterpause. Aber im März kommenden Jahres fangen die Mitglieder schon wieder an, Ideen zu sammeln, wie der Basar im Jahr 2018 aussehen soll und was angeboten werden könnte.