Plötzlicher Herztod: Sterberate immer noch zu hoch : Richtiger Rhythmus mit Bee Gees

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 21.Sep.2017 | 05:22 Uhr

Eckernförde | Sein Vater ist 1994 mit 56 Jahren auf offener Straße an einem plötzlichen Herztod gestorben. „Niemand ist ihm damals zu Hilfe gekommen“, erinnert sich Rolf Suttmann (59). Grund genug für den Hattinger, der in Eckernförde gerade seinen Urlaub verbringt, an der Aktion „Ein Leben retten – 100 pro Reanimation“ teilzunehmen. „Das ist eine richtig gute Aktion. Man traut sich ja eigentlich nicht, etwas zu tun“, so Suttmann. Er lässt sich parallel zur Übungspuppe auf den Boden nieder und findet unter der Anleitung von Karin Hostombe, Notfallsanitäterin in Ausbildung, den richtigen Druckpunkt auf der Brust, verschränkt die Finger und drückt. 5 bis 6 Zentimeter muss er das Brustbein nach unten drücken. 100 bis 120-mal pro Minute muss im Ernstfall gedrückt werden – bis Hilfe eintrifft.

Zum vierten Mal organisieren der Berufsverband Deutscher Anästhesisten und die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin die bundesweite Woche zum Thema Wiederbelebung. „Ein plötzlicher Herztod kann jeden treffen, deshalb sollte auch jeder in der Lage sein, im Notfall einfache, aber lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen“, erklärte Dr. Achim Gördel, leitender Notarzt an der Imland-Klinik Rendsburg. Gestern informierte der Oberarzt an der Holzbrücke gemeinsam mit seinem Team Interessenten über das richtige Vorgehen. Laut Statistik werden rund 60 000 Menschen jährlich mit Herzstillstand in die Klinik eingeliefert. Nur 10 bis 20 Prozent verlassen das Krankenhaus lebend. „Erhöhen wir die Quote der Ersthelfer nur um zehn Prozent, können wir 5000 Menschen mehr retten“, so Gördel. Zurzeit liege die Helferquote in Deutschland bei 30 Prozent – in Skandinavien liegt sie bei 70 Prozent.

Prüfen, rufen, drücken – das ist das richtige Vorgehen der Ersthelfer. Den Bewusstlosen ansprechen, an den Schultern rütteln, auf seine Atmung achten. 112 rufen und andere Passanten gezielt ansprechen und mit der Herzdruckmassage beginnen. „Der Rhythmus von Staying alive von Bee Gees eignet sich bestens“, erklärte Fachkrankenpfleger Christoph Oesterle. Der häufigste Fehler sei, dass zu schnell und zu flach gedrückt werde. „Das Herz ist wie ein Schwamm, es muss sich ausdehnen können, bevor es wieder zusammengepresst wird, damit das noch sauerstoffreiche und zuckerhaltige Blut zirkulieren kann.“ Besonders bei älteren Menschen brechen da häufig die Rippen. „Lieber eine gebrochene Rippe als am plötzlichen Herztod zu sterben“, so Dr. Achim Gördel, „die sofortige Herzdruckmassage verdoppelt bis verdreifacht die Überlebenschance.“