Rettungsschwimmer sorgen für Sicherheit im Wasser und am Strand

von Gernot Kühl

19. April 2018, 06:19 Uhr

Die Eckernförder Rettungsschwimmer der DLRG haben 2017 insgesamt 1967 Wachstunden am heimischen Strand verbracht. Die 25 Rettungsschwimmer und fünf Wachhelfer vor Ort wurden insbesondere in den Ferienzeiten von 125 auswärtigen Rettungsschwimmern unterstützt, so dass im vergangenen Jahr insgesamt 11 609 Wachstunden geleistet werden konnten. Björn Fischer, alter und neu gewählter Vorsitzender, sprach auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Dienstag im Familienzentrum dann auch von einem erfolgreichen, aber auch arbeitsreichen Jahr für die Rettungsschwimmer. Am Ende standen 343 Einsätze auf und am Wasser in den Büchern. Keine Todesfälle, aber drei ermattete Schwimmer, die sich zuviel zugetraut hatten, und ein in Not geratener Surfer waren darunter. 305 Mal musste Erste Hilfe geleistet werden, in zehn Fällen waren es schwere Verletzungen. 26 Mal suchten Kinder ihre Eltern, sechs Mal Eltern ihre Kinder.

Drei neue Wachtürme, davon zwei Schäferwagen, seien am Eckernförder Strand in Betrieb genommen worden. Zudem konnten weitere Schwimmzeiten im Meerwasserwellenbad angeboten werden, so dass an drei Tagen in der Woche 31 Ausbilder in 2950 Stunden 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Schwimmen und zum Rettungsschwimmer ausbilden konnten. Dennoch: „Die Wartezeit auf einen Schwimmkurs für Schwimmanfänger beträgt zwei Jahre“, bedauerte Fischer.

Exakt 331 Mitglieder zählt die DLRG und spiegelt damit die nahezu konstante Zahl der Vorjahre wieder, wie Gisela Büchting, die neu gewählte stellvertretende Vorsitzende und kommissarische Geschäftsführerin des Vorjahres, berichtete. Dankbar äußerte sich Michael Goering, alter und neu bestätigter Fachreferent für Liegenschaften, über die Alte Straßenmeisterei, die die Stadt Eckernförde der DLRG seit 2017 zur Nutzung überlässt und damit auch der DLRG-Jugend ein neues Heim gegeben hat. Dieses wurde intensiv für mehrere Veranstaltungen genutzt, berichtete Jugendvorsitzender Fynn Rosenberg. Weitere Aktivitäten in der Jugendsparte waren in 2017 die Teilnahme an der Aktion „Sauberes Eckernförde“, die Teilnahme an den Kreis- und Landesmeisterschaften in Rendsburg. Das Einsatzboot der DLRG weist laut Goering 116 Einsatzstunden auf, die im Wesentlichen für die Absicherung von Regatten, Konzerten und Sportveranstaltungen anfielen. Das wirtschaftliche Ergebnis des Vereins sei eine „Punktlandung“ fasst Dag Kuhlemann, wiedergewählter Schatzmeister, zusammen.

Anna von Ditfurth wurde zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Als Fachreferent für Verbandskommunikation wurde Manuel Bernhard bestätigt. Geehrt wurden Ingwald Babel, der seit 70 Jahren und damit seit der Gründung der DLRG Mitglied ist. Uwe Jöhnk, Gerd Jacobsen und Wolfgang Blöcker sind seit 65 Jahren DLRG-Mitglieder. Weitere Ehrungen erfolgten für 40-, 25- und zehnjährige Mitgliedschaft. Ein besonderer Dank galt Gisela Büchting für ihre kommissarische Tätigkeit als Geschäftsführerin im vergangenen Jahr sowie Bianca Fischer für ihr Engagement in der Jugendschwimmausbildung.