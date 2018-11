Feuer in Eckernförde : Rettung aus Mehrfamilienhaus

Wohnungsbrand im Wulfsteert / Sechs Personen kamen mit Rauchgasverletzungen in Krankenhäuser

von Achim Messerschmidt

16. November 2018, 16:57 Uhr

Großeinsatz gestern für die Eckernförder Feuerwehr. Gegen 8.40 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Wulfsteert in Eckernförde gemeldet. In einem Zimmer im Hochparterre des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde, die mit sieben Fahrzeugen anrückte, übernahm die Löscharbeiten. Unterstützung gab es von der Feuerwehr der Bundeswehr, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war. Insgesamt waren an dem Einsatz gestern Morgen 45 Brandschützer beteiligt.

Acht Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude evakuiert. Die meisten Bewohner konnten sich auf ihren Balkonen in Sicherheit bringen und wurden dort von der Feuerwehr gerettet. In der Brandwohnung hielt sich zum Zeitpunkt des Feuers nach Auskunft der Polizei eine 44 Jahre alte Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn auf. Die Wohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Mutter und Kind sowie weitere vier Hausbewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert werden. Auch eine Katze konnten die Einsatzkräfte sicher ins Freie bringen. Ruß und Rauch zogen durch das Treppenhaus des Gebäudes, so dass die anderen fünf Mieter nicht so ohne weiteres zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Hausverwaltung wollte hier durch Reinigungsarbeiten zügig und zeitnah Abhilfe schaffen. Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen übernommen und zieht auch die Hinzuziehung eines Sachverständigen vom Landeskriminalamt in Erwägung.

Zur Brandursache können zurzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe dürfte nach Polizeiangaben mindestens im sechsstelligen Bereich liegen.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren waren auch fünf Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug mit Sanitätern und leitendem Notarzt vor Ort.