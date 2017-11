Baumpfleger üben den ernstfall : Rettung aus der Krone

vergrößern 1 von 2 Foto: Meding 1 von 2

Hütten | Carmen Voigt hängt sprichwörtlich in den Seilen und wartet auf Hilfe. Selbst kann sie sich aus ihrer misslichen Lage nicht befreien. Vielleicht ist sie verletzt oder der Kreislauf macht nicht mehr mit. Carmen Voigt ist Baumpflegerin und Teilnehmerin einer siebenköpfigen Gruppe von Berufskollegen aus Kiel und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Im Hüttener Forst hatten sie sich zwei Eschen am Wegesrand ausgesucht und die Bäume so vorbereitet, dass sie an ihnen verschiedene Varianten einer Menschenrettung üben konnten. Alle Teilnehmer besitzen den Grundschein für die Seilklettertechnik in der Baumpflege (SKT-A), sowie einen Schein für die Arbeit mit der Motorsäge in der Baumpflege und bei Baumfällungen (SKT-B).

Ausbilder Jan Brinkmann zeigte gemeinsam mit Carmen Voigt, wie man einen hilflosen Menschen aus einem Baum retten kann. Da ist zum einen die Wipptechnik. Hierbei positioniert der Rettende den Verletzten so vor sich, dass er eine Brücke zwischen beiden Seilen anbringen kann. Es sei wichtig, den genauen Angelpunkt zwischen der Kraft und der Last herauszufinden. Gut gesichert, kann der Retter die Person und sich selbst zum Boden herabführen. Gekonnt und mit schnellen Bewegungen wurden Seile in Karabinerhaken eingehakt und herausgenommen, Seile angebracht und andere entfernt. Da Baumpflege den Erhalt von Bäumen vorsieht, ist dies die schonende Variante einer Klettertechnik, um den Baum nicht unnötig zu verletzen.

Für das zweite Szenario wurde die Krone einer kranken Esche, die ohnehin gefällt werden soll, bereits abgesägt und so vorbereitet, dass Steigeisen verwendet konnten. Diese helfen beim Auf- und Abstieg, schlagen jedoch Löcher in die Rinde. Daher werden sie eher bei Baumfällungen angewendet.

Der Rettungstag im Hüttener Wald wurde durch die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten unterstützt. Revierförster Thomas Kahn hatte gemeinsam mit den Baumpflegern die Bäume ausgesucht und zur Verfügung gestellt.

„Besonders an nicht befahrbaren Standorten kommen Baumpfleger zum Einsatz. Dort, wo Hubarbeitsbühnen nicht hinkommen, wird die Seilklettertechnik angewandt, oder einfach auch als alternatives Arbeitsverfahren an allen Baumstandorten“, erläuterte Jan Brinkmann, „die Schonung des Waldes und der Baumerhalt stehen im Fokus der Baumpflege, sowie auch die Verkehrssicherheit für Mensch und Umwelt.“ Unfallpotential bestehe bereits beim Aufstieg durch Insektenstiche oder von Sturmschäden und Krankheit herunterfallenden Äste, ergänzte Baumpflegemeister Isaak Bertsch. Die Berufsgenossenschaft schreibe jährlich Rettungsübungen vor. Vorgabe sei auch, dass immer mindestens zwei Kletterer die Arbeiten durchführen, daher kooperieren die anwesenden Teilnehmer oft miteinander.

Einen direkten Ausbildungsberuf zum Baumpfleger gibt es derzeit nicht. Man hat die Möglichkeit, die berufliche Weiterbildung zum Fachagrarwirt mit dem Schwerpunkt Baumpflege an eine Ausbildung zum Forstwirt oder im Garten- und Landschaftsbau-Bereich anzuhängen. Diese Fortbildung muss derzeit noch aus eigener Tasche bezahlt werden. Den „Baumpflegegesellen“, wie es Brinkmann ausdrückt, nennt man European Tree Worker. Die Ausbildung dazu schließen die Teilnehmer Carmen Voigt und Christoph Schwarz im kommenden Februar ab. Weiter bestehe der Abschluss zum „Baumpflegemeister“, der European Tree Technician. Diesen Abschluss verzeichnen die Teilnehmer Isaak Bertsch, Angelika Eicke und Jan Brinkmann. Kay Dassow hat ebenfalls einen gleichwertigen Abschluss zum Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung absolviert. Die Gesellen- und Meisterausbildung ist in 18 europäischen Ländern anerkannt.

Brinkmann betreut den Standort Kiel als anerkannter Ausbilder für die Münchener Baumkletterschule, die bundesweit Ausbildungen für die Seilklettertechnik und Baumpflege nach Vorgaben der Berufsgenossenschaft organisiert. Solch eine Ausbildung sei eine einwöchige Einweisung in das Arbeitsverfahren Seilklettertechnik.