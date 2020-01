Eckernförde : Reservisten-Kameradschaft ehrt langjährige Mitglieder

Die Eckernförder Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen hat Mitglieder für bis zu 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

03. Januar 2020, 15:54 Uhr

Eckernförde/Lehmsiek | Die Eckernförder Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen (ERH) hat Ende vergangenen Jahres ihre langjährigen Mitglieder bei ihrer traditionellen Zusammenkunft in der Gaststätte Lehmsiek geehrt. Die Kameradschaft mit aktuell 334 Mitgliedern trifft sich zehn Mal im Jahr zum Austausch über wichtige Themen für ehemalige Soldaten und deren Angehörige, aktuelle Entwicklungen aus der Bundeswehr und zur Pflege der Kameradschaft. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Kameradschaft, Stabsbootsmann a. D. Joachim Clemens, stellte sich der neue stellvertretende Landesvorsitzende der ERH, Oberstabsfeldwebel Peter Strauß, den Anwesenden vor. Anschließend wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet: Oberstabsfeldwebel a. D. Herbert Höger (60 Jahre Mitglied), Stabsbootsmann a. D. Manfred Trettow sowie Stabsfeldwebel a. D. Detlef Happe (50 Jahre) und Kapitänleutnant a. D. Uwe Wichert (40 Jahre). Der Vorsitzende selbst war bereits Ende Oktober bei einer Tagung in Soltau für seine 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden. Strauß und Clemens überreichten dem überraschten stellvertretenden Vorsitzenden der Kameradschaft, Oberleutnant der Reserve Karsten Baschin, die Verdienstnadel in Bronze für seine verdienstvolle Arbeit im Vorstand. Der Vorsitzende wies auf die beiden nächsten Veranstaltungen, das Grünkohlessen am 16. Januar und die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl am 20. Februar, hin.