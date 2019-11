Dänischer Hausfrauenbund Eckernförde : Renate Petersen und Antje Daniel laden mit Weihnachtsmann und Engel zum Basar ein

Auf dem Julebasaram Sonntag, 1. Dezember, in der Turnhalle der Jes-Kruse-Skole werden auch die Lucia-Sängerinnen erwartet.

Eckernförde | Im Foyer des Rathauses ist bereits Tage vor dem Fest ein Hauch von Advent- und Weihnachtszeit eingezogen. Der Dänische Hausfrauenbund präsentiert in den Vitrinen einige Exponate seines Angebots auf dem diesjährigen Julebasar am Sonntag, 1. Dezember, in der Turnhalle der Jes-Kruse-Skole. Nisser-Puppen mit der typischen roten Kleidung und den Zipfelmützen, gehäkelte Weihnachtsmänner und Engel, Tiere in allen Farben und Arten sowie Hardangerdecken – jedes Teil ein Unikat – werden noch bis zum 21. November in den Rathausvitrinen ausgestellt und machen Lust auf die Adventszeit, die am 1. Dezember beginnt. Ganz neu im Angebot sind Weihnachtswichtel, die in der Quilling-Methode angefertigt wurden. Diese Papierbasteltechnik erfordert eine ruhige Hand, ermöglicht aber die Herstellung selbst sehr kleiner Elemente wie zum Beispiel die Augen der Wichtel. 50 Frauen sind in dem Dänischen Hausfrauenbund, der 1948 gegründet wurde, Mitglied. „Zwei Drittel sind noch aktiv dabei. Das heißt, wir brauchen dringend Nachwuchs“, erklärt Vorsitzende Renate Petersen. Die 68-Jährige ist seit 41 Jahren dabei.

Mit 81 Jahren zählt Antje Daniel zu den Älteren, gehört aber zu den Aktiven. Seit 22 Jahren fühlt sie sich für die Produktion von gestrickter Baby-Born-Kleidung, großen und kleinen warmen Socken, Topflappen oder Schals zuständig. Großformatige Stickbilder mit weihnachtlichen Motiven, die sich wunderbar an Fenstern, Wänden oder Türen aufhängen lassen, werden ebenfalls auf dem Basar angeboten. „Wir wollen wieder mehr zu unserem Ursprung zurück und deshalb wieder mehr sticken“, sagt Renate Petersen. Auf dem Julebasar von 12 bis 17 Uhr bieten die dänischen Hausfrauen ein umfangreiches Programm an: Um 13.30 und 15 Uhr tritt die Lichterkönigin Lucia samt Sängerinnen auf, und um 14 und 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Eine Tombola verspricht viele Gewinne. Mit selbstgebackenem Kuchen und frischen Waffeln ist für das leibliche Wohl gesorgt. Angeboten wird auch eine Kinderbetreuung. Der Erlös geht auch in diesem Jahr wieder an ein Erholungsheim für Rentner aus Südschleswig.