Reizvolles „Klein-Paris“

Auch wenn man noch nie in Leipzig war, hat man zu dieser Stadt sofort einige Gedankenverbindungen. Zum Beispiel die Leipziger Messe, den Thomaner Chor, die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 oder Auerbachs Keller, berühmt durch Goethes „Faust“. In diesem Drama fällt übrigens der Satz: „Mein Leipzig lob ich mir! Es ist ein Klein-Paris und bildet seine Leute.“ Eine Stadt, ganz offensichtlich in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, die wir uns ansehen wollten.

Ich kannte Leipzig nur aus Zeiten der DDR durch Besuche der Leipziger Messe. Mit der Wende brach nahezu die gesamte Industrieproduktion in und um Leipzig zusammen. Langsam hat sich die wirtschaftliche Situation wieder gebessert. Das Gesicht der Stadt hat sich ganz erheblich verändert. Schon der historisch sanierte Hauptbahnhof, in dem auf drei Etagen ein vielseitiges Einkaufs- und Kulturzentrum geschaffen wurde, ist heute der erste positive Eindruck. Die City ist kompakt und fußgängerfreundlich. Auf kurzen Wegen kann man die Sehenswürdigkeiten erreichen oder einen Einkaufsbummel machen. Die Nikolaikirche, die älteste erhaltene Kirche der Stadt, besucht man mit besonderem Respekt. In ihr ist ab l980 die gewaltlose Revolution herangewachsen, die die Einheit Deutschlands auf friedlichem Weg ermöglichte.

Das Museum der bildenden Künste, das die Leipziger „Bildermuseum“ nennen, gehört zu den wichtigsten Kulturstätten der Stadt. Das hochmoderne und geräumige Kunsthaus in Form eines Kubus enthält eines der traditionsreichsten und bedeutendsten Sammlungen an Gemälden, Zeichnungen und Plastiken Deutschlands. Für dieses Haus muss man sich Zeit nehmen.

Weltstädtisches Flair hat die elegante Mädlerpassage mit den edlen Geschäften und Boutiquen. Dort findet man auch Auerbachs Keller, das berühmte Restaurant, den der Faust-Mythos umweht. Die Thomaskirche ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt wegen den Thomanern, einem der besten Knabenchöre im deutschsprachigen Raum. Ihr bedeutendster Kantor war Johann Sebastian Bach. Wir hatten die Gelegenheit, die Festveranstaltung zur Amtseinführung des 17. Kantors nach Bach in der Thomaskirche mitzuerleben.

Zum Besichtigungsprogramm gehört ganz zweifellos das Völkerschlachtdenkmal, Es ist mit 91 Metern das höchste Denkmal Deutschlands und wurde 1913, hundert Jahre nach dem Sieg über die Armee Napoleons eingeweiht. Über 100 000 Soldaten fielen in den Kämpfen im Oktober 1803.

Leipzig ist eine Buch- und Literaturstadt. Wer hat nicht von der Leipziger Buchmesse gehört. In der deutschen Nationalbibliothek werden alle deutschsprachigen Veröffentlichungen im In- und Ausland seit 1912 gesammelt, inzwischen mehr als 13 Millionen. Die weltweit erste Tageszeitung erschien 1650 in Leipzig.

Im Süden der Stadt ist ein verblüffender Landschaftswandel entstanden. Aus den Mondlandschaften mit einer Tiefe bis zu 100 Metern, die durch die Förderung von Braunkohle im Tagebau auf einer Fläche von 250 Quadratkilometern entstanden waren, wurde inzwischen eine unglaubliche Seenlandschaft mit Segelhäfen, Sandstränden und Bootsverkehr zwischen den Seen. Man kann nur staunen über dieses „Neuseenland“, die sich entwickelnde Sächsische Seenplatte.



von Gernot Kühl

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:07 Uhr