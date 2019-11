Kunsthandwerkermarkt in Altenhof : Reichlich Kunst auf engem Raum im „Grünen Jäger“

22 Kunsthandwerker stellten im „Grünen Jäger“ in Altenhof aus. Fortsetzung folgt.

von Torsten Peters

03. November 2019, 14:49 Uhr

Altenhof | Draußen wechselten Sonne, Sturm und Regen ab. Im Inneren des „Grünen Jägers“ in Altenhof herrschte dagegen dichtes Gedränge bei wohligen Temperaturen. Der Kunsthandwerkermarkt hatte wieder etliche Besucher in die Gaststätte an der B 76 gelockt.

Das Angebot der 22 Aussteller war breit gefächert. „Darauf lege ich auch großen Wert“, sagt Organisatorin Sonja Grabert, vor 30 Jahren Gründungsmitglied des „Hobby-Kunst-Rings 89“ in Kiel, die auch selbst Tonwaren verkaufte. „Die Designs entwickle ich zu Hause in der Küche. Gebrannt werden die Waren dann im Keller“, erklärt sie. Da wieder etliche Aussteller im „Grünen Jäger“ ausstellen wollten, das Platzangebot aber beschränkt ist, wird es nächstes Wochenende einen weiteren Kunsthandwerkermarkt, dann mit anderen Ausstellern, geben.

Birte Rohde aus Owschlag hat vor 20 Jahren mit dem Basteln angefangen. Seitdem verkauft sie mit ihrem Mann Olaf auf verschiedenen Märkten, teilweise auch getrennt. In Altenhof waren besonders ihre Fröbel-Kränze und bunten Fensterbilder gefragt. „Wir sind sehr zufrieden hier. Die Atmosphäre, auch untereinander, ist sehr schön. Man hilft sich hier gegenseitig. Das ist längst nicht überall so.“

Auch Anne-Kathrin Schüen aus Holzdorf ist zufrieden. „Der Markt ist gut organisiert. Jeder hat eine Sitzmöglichkeit. Wir Aussteller harmonieren gut miteinander. Was besonders gut läuft, ist immer anders. Markt ist Marktwirtschaft pur. Was gestern gut lief, kann heute ein Ladenhüter sein.“

Jutta Stärke aus Molfsee war mit ihren Stricksachen das erste Mal in Altenhof dabei. „Für mich war es schwierig, Sachen zu verkaufen. Ich sehe dies allerdings als Erfahrungswert an, um nächstes Mal daraus zu lernen.“