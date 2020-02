Eckernförde : Regionale Wirtschaft schon vom Corona-Virus betroffen

Erste Händler berichten von Nachschubproblemen aufgrund des Corona-Virus.

von Arne Peters

27. Februar 2020, 18:36 Uhr

Eckernförde | Das Corona-Virus ist von Eckernförde weit entfernt und hat doch Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Noch sind die Regale in den Geschäften zwar gefüllt, aber der eine oder andere Händler kann schon von Nachschubproblemen berichten.

Das betrifft zum Beispiel Gartenmöbel aus Fernost, wie Hagebau-Marktleiter Stefan Lehrke sagt: „Die Container hängen in den Häfen fest.“ Dort mangelt es an Kran- und Lkw-Fahrern sowie Hafenarbeitern, teilt Alfred Hartmann, Präsident des Verbandes Deutscher Reeder, mit. Auf mittlere Sicht könnten die Störungen zu Versorgungsengpässen in Europa führen. Die Containerschiffe benötigen von China rund sechs Wochen nach Europa. Wegen der langen Reisedauer kommen in diesen Tagen nach wie vor Frachtschiffe aus Fernost in deutschen Häfen an. Absehbar ist jedoch, dass es bald weniger sein werden.

Davon könnten viele Läden betroffen sein, auch das Angel- und Outdoor-Fachgeschäft „Angeln & Mehr“ in der Speicherpassage. „Noch ist alles in Ordnung, wir haben gerade eine Lieferung erhalten“, sagt Geschäftsinhaber Henry Rath. „Aber die Hersteller sind sehr unsicher, wie es wohl weitergeht.“ Einige Fabriken in China würden aufgrund von Personalmangel nicht produzieren. „Ab Sommer könnte es zu Engpässen kommen. Aber genau weiß man es nicht.“

Dabei geht es nicht nur um Waren, die komplett in China produziert werden. Es genügt schon, wenn Einzelteile, zum Beispiel Kugellager, in China hergestellt, aber in einem anderen Land montiert werden. Schon kann das ganze Produkt nicht mehr geliefert werden. Die Arbeitsteilung und Komplexität des globalen Handels werden damit zunehmend zum Problem.

Die Erfahrung macht auch Marc Havenstein von Euronics in der Riesebyer Straße. „Noch sind die Lager in Deutschland gefüllt“, sagt der Betreiber des Geschäfts für Unterhaltungselektronik. „Aber es wird schon gewarnt, dass nach März einige Hersteller Lieferungsengpässe haben könnten.“

Keine Sorgen dagegen hat der Edeka-Markt in der Sauerstraße. Hier ist weder die Kiwi- noch die Knoblauch- oder irgendeine andere Versorgung mit Waren des täglichen Gebrauchs gestört.

Derweil steigt der Ansturm auf Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel, die in den Apotheken schon zum Teil ausverkauft sind. Und seit der dramatischen Berichterstattung der „Bild“-Zeitung stellt so manche Arztpraxis ihren Patienten schon hinter der Eingangstür Desinfektions-Sprühflaschen und Latex-Handschuhe zur Verfügung. „Die Patienten fühlen sich damit sicherer“, heißt es. In anderen Praxen ist von „entspannten“ Patienten die Rede, die nicht in Panik verfallen.

Das Virus überträgt sich ähnlich einer Grippe. Wer sich krank fühlt und Atembeschwerden, Lungenentzündungen, Husten und hohes Fieber hat, sollte deshalb den Kontakt zu Mitmenschen meiden. Es ist sinnvoll, beim Niesen oder Husten stets die Armbeuge oder ein Taschentuch vor den Mund zu halten. Benutzte Taschentücher sollten schnellstmöglich in geschlossenen Mülleimern entsorgt werden. Regelmäßiges Händewaschen – mindestens 20 Sekunden einseifen – schützt vor der Weitergabe von Krankheitserregern. Und: möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht, vor allem nicht in die Augen, die Nase und den Mund fassen.

Die Imland-Kliniken warnen vor Panikmache. Sie seien für die Behandlung von Lungenerkrankungen auch bei infektiösen Patienten gut vorbereitet, sagt Pressesprecherin Harriet Hielscher. „Die Intensivmedizin in der Imland-Klinik in Rendsburg hat für die Versorgung von Patienten mit schwerem Lungenversagen (ARDS) einen medizinischen Schwerpunkt und besondere Kompetenzen. Somit wären auch schwere Verläufe bei uns behandelbar.“ Die Lage im Kreis sei aktuell ruhig. „Derzeit gibt es keine Verdachtsfälle oder Personen, die aus Risikogebieten zurückgekehrt sind.“