Green Market : Regionale Produkte, Showküche, Elektromobilität

Green Market findet am Sonntag, 16. September, zum dritten Mal an der Hafenspitze in Eckernförde statt. Neu sind ein Shuttle-Service zwischen Carlshöhe und Hafenbereich sowie das Thema Elektromobilität und Tourismus.

Die Hafenspitze verwandelt sich am Sonntag wieder in einen großen Markt der regionalen Genüsse. Zum dritten Mal bietet das Ostseebad am Finaltag von Green Screen die maritime Bühne für Mohltied! Green Market. Von 10 bis 18 Uhr stellen rund 70 Genussanbieter aus Schleswig-Holstein sich und ihre Produkte vor. „Wir legen großen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit“, erklärt Eckhard Voß von Mohltied!, betont aber: „Es handelt sich nicht um einen Biomarkt.“ Von der Käserei über Meierei, Fleischerei, Bäcker, Eismacher, Ziegenhofbauer bis zur Fischräucherei sind Betriebe aus allen Richtungen vertreten. Eröffnet wird der Green Market um 10 Uhr von dem neuen Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, Jan Philipp Albrecht. Er wird auch in der Showküche in der ersten Runde um 11 Uhr gemeinsam mit Koch Oliver Firla (Odins Haddeby) kochen. Auf dem Speisezettel stehen geräucherte Angeliter Tannenzapfen-Kartoffeln mit Herbstkräutern. Die neue Showküche ist einer der Höhepunkte von Green Market. Gestellt wird sie vom Ministerium. Jeweils zur vollen Stunde bereiten Köche aus Eckernförde und Umgebung regionale Speisen vor den Augen des Publikums zu. Dieses darf im Anschluss kostenfrei probieren.

Neu beim Green Market ist die Veranstaltung „Green Mobility: Elektromobilität und Tourismus“. Neben Modellen verschiedener Hersteller werden auch 35 Halter mit ihren privaten E-Autos vor Ort sein, um ihre praktischen Erfahrungen weiterzugeben, erklärt Stephan Janbeck (Kompetenz für mehr Nachhaltigkeit). Drei Gesprächsrunden werden angeboten, um sich dem Thema Green Mobility zu nähern: 10.30 Uhr („Warum eigentlich?“) , 12.30 Uhr („Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge“)und 15 Uhr („Kosten und Leistungen“).

Passend dazu: Spontan haben sich die Stadtwerke Eckernförde entschlossen, den gesamten Markt mit grünem Strom, der aus Wasserkraftwerken Österreichs stammt, zu sponsern. Heiko Lohnert (Leiter Vertrieb) präsentierte eigens das entsprechende Zertifikat: 4000 Kilowattstunden Grünstrom bedeuten eine CO2-Reduzierung von 1,4 Tonnen. Nachhaltig ist auch das Angebot eines kostenlosen Shuttle-Busses, der zwischen dem Großparkplatz auf Carlshöhe, dem Hafengelände und den Green Screen-Spielstätten verkehrt – unnötige Verkehrsströme in der Innenstadt werden so vermieden. An– und Abfahrt auf Carlshöhe ist zwischen 9.34 und 20.34 Uhr. Zum Abschluss präsentiert Green Market in Kooperation mit Green Screen im Carls den Dokumentarfilm „Die Außenseiter – Reise zu den Pionieren des Ökolandbaus“ von Filmemacher Lorenz Knauer (Kartenreservierung Tel. 04351/476491). Wilfried Wagner von der Veranstaltungsagentur Partner am Markt ist der Mann im Hintergrund, der für einen reibungslosen Ablauf sorgt: „Der Markt hat sich im dritten Jahr durch gute Kooperationen sehr gut entwickelt.“

Kooperationspartner

Green Market: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, Stiftung Naturschutz SH, Feinheimisch, Gütezeichen der Landwirtschaftskammer SH,

Nordbauern, Stadtverkehr Eckernförde, Green Screen, Tourismus-Cluster SH

,

Mohltied!, Eckernförde Touristik & Marketing GmbH

,

Stadtwerke Eckernförde