Norbyer Bauernmarkt : Reges Markttreiben beim Jubiläum

Platzregen und Sonnenschein im steten Wechsel, doch das hielt weder Aussteller noch Besucher davon ab, den zehnten „Norbyer Bauernmarkt mit Gewerbeschau“ in Scharen zu besuchen. Das Wetter sei halt typisch norddeutsch, befand dann auch Hans-Jürgen Scheer, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Norby, in seiner Begrüßungsansprache. Als Ehrengast eröffnete Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Markt, er zeigte sich tief beeindruckt von dem ehrenamtlichen Einsatz, der nötig sei, um so eine Großveranstaltung mit 20 bis 25 000 Besuchern auf die Beine zu stellen.

Nach dem Gottesdienst mit Pastor Christian Bingel und einer plattdeutschen Lesung von Susanne Bock und Jürgen Tams-Detlefsen nutzte der Ministerpräsident die Gelegenheit zu einem Bummel über den Markt und hatte dabei zahlreiche Hände zu schütteln und Fotowünsche zu erfüllen. Auch beim Anschneiden der von den Landfrauen Hüttener Berge gebackenen Jubiläumstorte war der Ministerpräsident dem Hauptorganisator des Marktes, Günther Haak, gerne behilflich. Als Daniel Günther sich das Westernreiten anschauen wollte, nutzte Roger Rahn von „Rogers Area“ die Gelegenheit, ihn hoch zu Ross zu bitten. Unter Applaus absolvierte der Ministerpräsident, der nach eigenen Angaben seit 1982 nicht mehr auf einem Pferd gesessen hatte, einen kleinen Hindernisparcours.

Etwa 170 Aussteller präsentierten auf dem Jubiläumsmarkt ein umfangreiches und abwechslungsreiches Angebot. Besonderen Anklang fand der Stand vom Seniorenbeirat Owschlag, an dem der Alterssimulationsanzug „Gert“ ausprobiert werden konnte. „Außerdem verteilen wir heute von uns selbst entwickelte Notfallausweise, die auf viel Zustimmung stoßen“, erläuterte Annelore Wilken.

Auch die musikalischen Vorführungen fanden trotz des durchwachsenen Wetters guten Zuspruch. „Leider sind jetzt unsere Noten ganz nass“, bedauerte der Vorsitzende des Männergesangvereins Sangeslust, Norbert Wemmert, wurden die Sänger doch während der Vorführung von einem erneuten Guss überrascht.

Der Dank für diese gelungene Veranstaltung gebühre Hauptorganisator Günther Haak und seiner Frau Ingrid, deren Gardinenstuuv als Schaltzentrale für alle Vorbereitungen gedient habe, sowie all den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, betonte Hans-Jürgen Scheer. „Gooden Dag in Nörv“ ( Guten Tag in Norby) stand auf den am Vorabend gebundenen Girlanden, die an den Eingängen zum Markt aufgehängt waren und mit einem freundlichen „Kiek mol wedder in“ (Schau mal wieder rein) wurden die Besucher verabschiedet. Mit Glück gibt es ein Wiedersehen in zwei Jahren zum elften Bauernmarkt, doch nur wenn sich neue Organisatoren finden – „Marktmeister“ Haak möchte sich nach nunmehr zehn von ihm organisierten Märkten gern zur Ruhe setzen.



erstellt am 21.Aug.2017 | 07:35 Uhr