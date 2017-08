TanzZeit : Regentanz an der Hafenspitze

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Eckernförde | Im Abendrot mit Blick auf die Ostsee in den Sonnenuntergang zu tanzen – das wäre doch zu schön gewesen. Dem ganztägigen Dauerregen trotzten am Sonnabend dennoch viele Tanzbegeisterte und erschienen rechtzeitig an der Hafenspitze. Die Organisatoren reagierten flexibel und kurzerhand wurden in der benachbarten Cocktailbar „Temptation“ die Stühle beiseite geschoben und eine Tanzfläche geschaffen. Damit stand der Schnupperstunde im Discofox nichts mehr im Wege, und Renate und Manfred Jensen konnten mit ihrer Lehrstunde beginnen. Die beiden Tanzlehrer aus Fleckeby sind selbst seit über 30 Jahren erfahrene Turniertänzer und kamen auf Einladung der Sparte Tanz des Eckernförder Männer-Turnvereins (EMTV) zur „TanzZeit“ nach Eckernförde, um den Tanzfreudigen an diesem Abend die Grundschritte im Discofox beizubringen.

Der moderne Gesellschaftstanz – in den 60er-Jahren aus dem Foxtrott hervorgegangen – wurde besonders in den 70er–Jahren in Deutschland populär, als in den Discos wieder häufiger eine traditionelle Tanzhaltung eingenommen wurde. Es entstand in Europa der „Discofox“ und in den USA der „Hustle“. Inzwischen ist der Discofox längst als Turniertanz anerkannt und gilt aufgrund der unkomplizierten Schrittfolgen als einer der beliebtesten Paartänze.

Unkomplizierte Schritte waren es anfangs tatsächlich, die vom Ehepaar Jensen „step by step“ gezeigt und von den Anfängern mutig umgesetzt wurden. Die Tanzbegeisterten ließen sich nicht lange bitten – bereits nach den ersten Erklärungen war die kleine Tanzfläche gut gefüllt. Unter den Tanzpaaren waren auch Marion Wussow und Ronny Nitze aus Kappeln. „Wir sind das erste Mal überhaupt bei der TanzZeit dabei und haben extra für den heutigen Abend vorher zu Hause noch etwas geübt“, meinten sie. Auch Janine Preuße und Andreas Stief aus Barkelsby hatten sichtlich großen Spaß bei der Umsetzung der Discofox-Grundschritte. Die Tanzlehrer Renate und Manfred lobten die etwa 25 begeisterten Paare auf der Tanzfläche und korrigierten hier und da. Unterstützt wurden sie dabei von zwei Tanzpaaren des Tanzclubs Grün Gold Schleswig. Die Turniertänzer Ingeborg Pahlke und Ulfert Lauritzen haben bereits mehrfach an der TanzZeit mitgewirkt und stellten fest: „Heute Abend ist es richtig gut, die Leute tanzen alle. Das haben wir bei schönstem Sonnenschein auf dem Platz vor der ehemaligen Bauschule leider schon anders erlebt.“

Die Erläuterungen und Erweiterungen der Grundschritte im Discofox wurden im Laufe der Anfängerstunde tatsächlich immer aufwändiger, es kamen Drehungen und schwierigere Positionen dazu. Die Hobbytänzer ließen sich allerdings keinesfalls entmutigen und tanzten fleißig die Tanzfläche heiß.

Auch mit dem DJ hatten die Organisatoren der TanzZeit eine gute Wahl getroffen: DJ Maik (Maik Brinkmann aus Damp) als einer der vier „Traumschiff-DJs“ hatte für diesen Abend mit bekannten Hits von Barry White, Harpo oder Pussycat bestmöglich tanzbare Disco-Titel ausgesucht, die so manche Erinnerung an eigene frühere Disco-Zeiten wach werden ließen.

Manfred Jensen stellte zum Ende der ersten Stunde dann auch zufrieden fest: „Es läuft toll - die Leute haben alle großen Spaß.“ Das Fazit des Abends lautete somit einstimmig: Die Veranstaltungsreihe TanzZeit kann gern im kommenden Sommer fortgesetzt werden.







von Petra Baruschke

erstellt am 14.Aug.2017 | 05:39 Uhr