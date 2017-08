Regensommer und gute Arbeit

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Spontan muss man sein, das haben die letzten Wochen verlässlich gezeigt. Das gilt sowohl für die vielen Tausend Touristen in der Region wie auch für die Landwirte. Die einen müssen schnell entscheiden, ob sie umgehend zum Strand gehen, wenn die Sonne scheint, und die Landwirte, die müssen fix den Mähdrescher anschmeißen, wenn es trocken ist. Gut, am Wetter können wir nichts ändern (abgesehen vermutlich von Klimaveränderungen) , also muss das Angebot für Urlauber so attraktiv sein, dass auch ein paar Regentage überbrückt werden können. Ein interaktives Museum, in dem Gäste Land, Leute und Besonderheiten erleben (Idee eines SIEZ an der Schlei) können, wäre eine Bereicherung. Und natürlich ein Kino für Eckernförde. Dass es auch ohne Kino geht, zeigt die große Kreativität des Green-Screen-Festivals, wo Filme fast überall in der Stadt gezeigt werden. Doch das hilft den Urlaubern in Schwansen nur in einem sehr begrenztem Zeitfenster.

Schwansen ist aber nicht nur Landwirtschaft und Tourismus, die Region zwischen Schlei und Ostsee steht auch für Gesundheit und Rehabilitation. Beste Werbung bundesweit für die Region machen die Mitarbeiter der Damper Helios Kliniken. Lob gab es jetzt dafür von der Deutschen Rentenversicherung Bund, deren Patienten in einer Befragung mit den Erfolgen ihrer Behandlung in der Rehaklinik Damp sehr zufrieden waren. Im Bereich der Neurologie ist die Damper Klinik bundesweit sogar das Maß der Dinge. In keiner anderen beteiligten Klinik waren die Patienten so zufrieden mit ihrer Behandlung. Ein Dank an alle Mitarbeiter. Und wer weiß, ob nicht die so zufriedenen Patienten später als Gäste und Urlauber genauso gerne zurückkommen.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 16.Aug.2017 | 13:49 Uhr