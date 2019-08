Osterbyer Dorffest : Regen hält Osterby nicht auf

Starkregen am Mittwoch setzt das Auetal unter Wasser. Das Dorffest wird auf den Bürgermeister-Ott-Platz verlegt.

01. August 2019, 16:14 Uhr

Osterby | Land unter in Osterby – und das kurz vor dem traditionellen Dorffest im Auetal. „65 Liter pro Quadratmeter kamen runter“, berichtete der Vorsitzende der Dorffestgemeinschaft, Arne Ungerer, von dem Wolkenbruch, der am Mittwoch die Wassermassen nach Osterby brachte.

Zu 22 Einsätzen rückte die örtliche Feuerwehr aus, in der auch Arne Ungerer Mitglied ist. Auch das Auetal blieb vom Regen nicht verschont: Nach dem Wolkenbruch glich die Fläche, auf der am Mittwoch eigentlich die Aufbauarbeiten für das Dorffest am Wochenende beginnen sollten, mehr einer großen Pfütze als einer Veranstaltungsfläche. Wie reagiert man auf so eine Entwicklung? „Mit absoluter Fassungslosigkeit“, so Arne Ungerer. „Wir haben ja schon einiges mitgemacht. Wir hatten Schlamm, haben Holzhackschnitzel ausgelegt. Aber so wie jetzt hat es hier noch keiner erlebt.“ Noch am Mittwochabend wurde eine Krisensitzung einberufen.

Am nächsten Morgen: Die Wassermassen waren abgeflossen, aber der Boden war aufgeweicht. Im Auetal kann das Dorffest in diesem Jahr nicht stattfinden. Und nun? Fällt die Veranstaltung sprichwörtlich ins Wasser? „Absagen kommt für einen richtigen Osterbyer nicht in Frage“, betonte Arne Ungerer. Stattdessen fuhren gestern Morgen auf dem Bürgermeister-Ott-Platz zwischen Kindergarten „Mäuseburg“ und Mehrzweckhalle die Trecker und Anhänger vor. Dieser Platz ist gepflastert. „Hier sind wir sicher, falls es noch einmal regnet“, meinte der Vorsitzende der Dorffestgemeinschaft.

Rund 20 Helfer waren zur Stelle, um die Aufbauarbeiten nun mit einem Tag Verspätung zu beginnen. Viele hatten sich extra Urlaub genommen. Bierwagen, Bühne, Tanzfläche, Zelte – alles musste noch an seinen Platz, bevor heute um 19 Uhr bei der Disco mit DJ The Voice der Startschuss für das Dorffest 2019 fällt. Morgen stehen dann unter anderem ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, Spiele und eine Disco für Kinder sowie ein Benefiz-Bücherverkauf auf dem Programm. Der einzige Veranstaltungspunkt, der in diesem Jahr im Auetal stattfinden wird, ist das traditionelle Entenrennen morgen um 17 Uhr.

„Das ist der einzige Vorteil an dem Ganzen: Für das Rennen ist jetzt genügend Wasser in der Au“, sagte Arne Ungerer. Um 20 Uhr startet der Wettstreit „Ost-Au gegen West-Au“. Am Sonntag ist ab 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pastorin Kerstin Hansen-Neupert geplant. „Das Lagerfeuer muss aus sicherheitstechnischen Gründen ausfallen“, berichtete der Vorsitzende der Dorffestgemeinschaft.

Der neue Veranstaltungsort habe aber auch Vorteile: Eine feste Küche sei vorhanden, und auch für Strom benötigen sie nun keine Unterstützung von Nachbarn.

Der Regen hat die Pläne etwas durcheinander gebracht: „Es ist schon stressig, weil uns der Mittwoch zum Aufbauen fehlt“, meinte er. Letztendlich bliebe ihnen aber nur eines: „Wir lassen es auf uns zukommen.“ Das Dorffest findet definitiv statt.