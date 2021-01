Eckernförde : Recyclinghof im Lockdown: Erst wurde entrümpelt, jetzt wird saniert

Auf dem Recyclinghof im Goldammerweg ist nach wie vor viel los, jedoch nicht so viel wie im ersten Lockdown.

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2021, 13:10 Uhr

Eckernförde | Ob gutes oder schlechtes Wetter, Sommer oder Winter, spielt auf dem Recyclinghof im Goldammerweg weniger eine Rolle. Die Corona-Pandemie aber hat für einen wahren Ansturm gesorgt. „Es gab Tage im letzten Jahr, da gab es endlose Warteschlangen“, sagt Martin Meyer, der seit acht Jahren auf dem Recyclinghof in Eckernförde tätig ist. „Bis zu drei Stunden haben die Eckernförder warten müssen, um auf den Hof fahren zu können.“ Um die Abstandsregeln zu gewährleisten, dürfen nur fünf Autos gleichzeitig auf das Gelände der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) fahren, zudem ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.

Die Lage hat sich mittlerweile beruhigt, doch auch jetzt noch ist die Nachfrage hoch. Trotz Regen und Kälte kommen die Eckernförder, um loszuwerden, was zu Hause nur noch rumsteht. Stau entsteht dadurch aber nicht mehr. „Zu Beginn der Pandemie sah man auf den Anhängern, dass die Menschen entrümpeln und zwar in einem Ausmaß, das mir so noch nicht untergekommen ist“, erzählt Meyer. „Seit Jahresende scheinen auf das Ausräumen Sanierungen zu folgen, denn Farbreste, Lacke und Öle bringt fast jeder Kunde mit.“ Zeitweise habe man sogar für wenige Tage die Annahme verweigern müssen, um erst einmal Platz zu schaffen. „Die Menge an Wandfarben ist im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent gestiegen“, bestätigt auch die Teamleiterin für die Recyclinghöfe, Christine Schulte. Ähnlich hoch ist die Steigerung bei Papier und Verpackungsmüll. „Dieser hat zum Jahresende noch einmal ordentlich zugelegt“, bestätigt Oleg Kuznetsov.

Unverändert hoch ist die Freude von Meyer und Kuznetsov, mit der sie ihrem Beruf nachgehen. „Ich habe schon auf vielen Höfen gearbeitet, aber hier in Eckernförde macht es wirklich großen Spaß. Die Eckernförder selbst und auch die vielen Urlauber, zum Beispiel von den Campingplätzen, sind wie wir gut gelaunt und freundlich. Da ärgert einen auch das schlechte Wetter nicht.“

Traurig sind Meyer und Kuznetsov nur, weil zurzeit der AWR-Flohmarkt ruht. Martin Meyer erklärt, warum: „Eigentlich können die Eckernförder bei uns auch Sachen kostenfrei abgeben, die für den Müll zu schade sind. Diese wurden dann einmal im Monat verkauft und der Erlös gespendet. Da keine Flohmärkte stattfinden, quillt das Lager über und wir können nichts mehr annehmen“.

Der Anhänger von Familie Engel, die jetzt den Recyclinghof aufsuchte, hatte sicher auch einige gute Stücke zu bieten, die nun aber direkt auf dem Müll landen. Vater Heiner hatte mit seinen Söhnen Jonas und Justus die Garage ausgeräumt. „Wir würden gern einmal wieder das Auto darin parken“, schmunzelt er.





Der Recyclinghof im Goldammerweg 14 in Eckernförde hat folgende Öffnungzeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Mittwochs und sonntags ist der Hof geschlossen.