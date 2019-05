Lidl-Markt in Eckernförde : Raubüberfall kurz vor Ladenschluss

Ein bewaffneter Räuber bedroht Mitarbeiterinnen am Montagabend mit der Schusswaffe und flieht mit den Tageseinnahmen.

von Gernot Kühl

28. Mai 2019, 14:05 Uhr

Eckernförde | Dramatische Szenen müssen sich am Montagabend kurz vor Ladenschluss um 21 Uhr bei Lidl in der Sauerstraße abgespielt haben. Ein bislang noch unbekannter, maskierter und bewaffneter Täter zückte seine Schusswaffe, betrat den Supermarkt, bedrohte die beiden, 27 und 45 Jahre alten weiblichen Angestellten mit seiner Pistole und forderte sie zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete der Mann einem Augenzeugen zufolge gemächlichen Schrittes zu Fuß in Richtung Holm. Lidl selbst wollte sich nicht zu dem Raubüberfall äußern.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Mitarbeiterinnen nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verlief ohne Erfolg.

Die Polizei veröffentlichte folgende Täterbeschreibung: männlich, 1,90 Meter groß, blass, dunkle Hose, schwarze Kapuzenjacke. Die Höhe der geraubten Geldsumme steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Eckernförde unter Telefon 04351/9080 entgegen.