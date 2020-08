Überfall zur Mittagsstunde : Raubüberfall auf Tankstelle in Loose – Täterin flüchtete unerkannt und ohne Beute

Kripo Eckernförde fahndet nach Täterin und schwarzem Golf ohne Kennzeichen. Inhaber drängte Täterin in die Flucht.

von Dirk Steinmetz

27. August 2020, 16:01 Uhr

Loose | Sie wollte Geld und hielt Heinrich Evers (84), Pächter und Inhaber der bft-Tankstelle an der B203 in Höhe Loose, eine Maschinenpistole entgegen. Das war Donnerstag um 12.45 Uhr. Doch statt das Bargeld aus seiner Kasse in die ihm hingehaltene Tüte zu packen, kam Evers um den Verkaufstresen herum und stieß den Täter mit dem Rücken an einen Wandvorsprung. „Ich habe sofort gesehen, dass die Waffe aus Kunststoff war“, erklärt Heinrich Evers sein Verhalten. Er lässt sich doch nicht auf den Arm nehmen, er weiß wie eine echte Maschinenpistole aus Metall aussieht, berichtet der rüstige Senior.

Gesehen, Waffe war Kunststoff

Außerdem hat er Kraft, zweimal die Woche ist er im Fitnesstudio. Mit beiden Händen packte er den Täter an der Brust, wobei er eben merkte, dass es sich wohl um eine Frau handelt, die dann ohne Beute aus dem Tankstellengeschäft flüchtet.

Dirk Steinmetz

Ein Kunde, der gerade sein Fahrzeug betankte, alarmierte die Polizei von dem Raubüberfall.

Kripo Eckernförde ermittelt

Die Kripo Eckernförde ermittelt. Danach wird die Täterin wie folgt beschrieben: 165 Zentimeter groß, schlank, dunkleres Haar mit blonden Spitzen. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover und war vollständig maskiert.

Täterin flüchtete unerkannt mit schwarzem Golf in Richtung Kappeln

Nach Auskunft der Polizei kam der schwarze Golf über die B203 aus Richtung Kappeln, um auf die Tankstelle zu fahren. Das Fahrzeug war dabei im Bereich vor der Waschstraße abgestellt worden. Mit dem Fahrzeug, bei dem die Kennzeichen demontiert waren, flüchtete die Täterin nach dem missglückten Raubüberfall erneut in Richtung Kappeln. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw und der Täterin blieb bisher erfolglos. Die Kripo hat vor Ort Spuren gesichert und auch mit Zeugen gesprochen.

Sie hofft auf weitere Hinweise, ob und wo beispielsweise das Fahrzeug erneut gesichtet wurde. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, nimmt die Polizei unter der Tel.: 04351/908110 oder 110 entgegen.