WIENER SCHMÄH UND NORDEUTSCHER CHARME : Rathaus-Duo rockt die Alte Fischräucherei

Eckernförde | Hat man so etwas schon gehört? Ja, das Eckernförder Rathaus-Duo ist bekannt, auch wenn man schon lange nichts mehr von ihm hörte. Am Freitag kam man in der Alten Fischräucherei erneut in den Genuss von widerborstigen Texten, guter Musik, humorvollen Anekdoten.

Zum Duo gehören Sven Wlassack und Michael Packschies. Aber die Zeiten haben sich geändert; so könnte man den Abend augenzwinkernd ein „Revival“ nennen.

Nach der Pensionierung zog Sven Wlassack, einst Kulturbeauftragter der Stadt Eckernförde, nach Wien. Es war still ums Duo geworden, zu dem gleichgewichtet auch Michael Packschies gehört. Er ist städtischer Naturschutzexperte , zuständig für Landschaftsplanung, Bäume, Sträucher, Gewässer, Umweltverträglichkeitsprüfungen im Ostseebad. Aber einer macht kein Duo, obwohl Michael Packschies mit seinem Landwirt-Umwelt-Blues auch schon allein nach Kiel ins Ministerium gebeten worden war.

Nun waren sie wieder komplett: Sven Wlassack, der gebürtige Österreicher, liebt doch Eckernförde, seine Menschen und die Fischrezepte so, dass er mit seiner Frau Gisela gern und für länger und immer wieder in die „zweite Heimat“ einfällt. Diesmal zu Untaten bereit: Die bereits bekannten, dennoch fein unerhörten Texte und „Gesänge“ des Duos gehörten wiederbelebt.

Wie zu erwarten war in der Alten Fischräucherei kein freier Stuhl mehr zu haben: Von Klaus Buß über Ingrid Ehlers, Dr. Uwe Beitz und vielen anderen bekannten Eckernfördern bis hin zu „Gastgeberin“ Katharina Mahrt schien halb Eckernförde auf den Beinen zu sein, im urgemütlichen Raum eng und vergnügt versammelt. Freche Sprüche, wilde Anekdoten aus „alten Zeiten“, lebendige Erinnerungen und die Tatsache, dass sich wohl viel von dem, was früher schon Seitenhiebe verdiente, auch heute noch nicht überwunden scheint.

Mit beißendem „Humor“ kamen so bekannte Stücke wie der „Kompostierungsanlagen-Blues“, die Moritat von den zehn Schildern für den Naturlehrpfad am Noor, die Ballade von Dunkelsdorf und als „absoluter Hammer“ der Bauleitplanungs-Blues. „Am Stadtrand, wo bisher nichts stattfand …entsteht ne völlig neue Vorstadt, was man hier wohl vorhat?“ Oder die Kunst von „Charles Latane“ (alias Packschies), mit der man im Rathaus ein „Krummes Ding“ drehen kann.

Allein der Vergleich zur neuen Kunst bei der aktuellen NordArt – belegt mit Fotos – haute einen um. Das Publikum lachte sich weg: Alles hatte wohl Finger auf wunden Stellen verdient. Ex-Bürgermeister und Minister a.D. Klaus Buß bekam „sein“ Lied, jeder vorbildliche Beamte kriegte sein Fett ab, die Feuerwehr, das Museum, der städtische Adventskaffee, vor allem auch der Kunstbetrieb – das war alles so gut und fröhlich von Michael Packschies getextet, nach bekannten Melodien von beiden gesungen und gespielt, das wird sicher unvergessen bleiben.

Und Sven Wlassack? Er punktete nicht minder – mit waschechtem Wiener Schmäh und ganz besonders mit seinem bewusst schrägen, nasalen Blues-Gejaul und - Gejammer. Das Lachen wollte gar nicht wieder aufhören – man lachte sich fest. Dieses Duo machte einfach glücklich nach dem Motto: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Und nächstes Jahr wieder? (Schla-) Wiener Wlassack: „Ja, versprochen.”