Eckernförde : Rapunzel in ihrem Turm: Lotta Vossler baut das schönste Lebkuchenhaus

Die Achtjährige gewinnt einen 75-Euro-Gutschein beim Wettbewerb der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH.

von Arne Peters

16. Dezember 2020, 15:21 Uhr

Eckernförde | Rapunzel in ihrem Turm, Frau Holle beim Ausschütteln der Kissen und die Siegfried-Werft mit der Holzbrücke – die Teilnehmer des Lebkuchenhaus-Wettbewerbs haben wahre Kunstwerke abgegeben. Sage und schreibe 27 Kreationen aus Lebkuchen konnten in den vergangenen Wochen in den Schaufenstern von Modehaus Mohr bestaunt werden. Sie waren von Kindern (und ihren Eltern) gebaut worden, um an dem Wettbewerb der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) teilzunehmen: Wer baut das schönste Knusperhäuschen? Als Jury fungierten die Passanten, die Stimmzettel ausfüllen konnten.

Aufgrund des erneuten Lockdowns musste der Lebkuchenhaus-Wettbewerb abgekürzt werden. Somit stehen die Gewinner schon eine Woche früher fest. Den ersten Preis hat Lotta Vossler (8 Jahre) mit 282 Punkten gewonnen. Sie baute aus Zuckerwerk den Turm von Rapunzel und erhielt dafür einen Eckernförde-Einkaufsgutschein im Wert von 75 Euro. Er kann in jedem Geschäft in Eckernförde eingelöst werden.

Der zweite Platz und damit ein 50-Euro-Eckernförde-Gutschein sowie ein Gesellschaftsspiel gingen mit 267 Punkten an Helena Messerschmidt (9 Jahre), die Frau Holle in ihrer Behausung formte. Den dritten Platz belegt Luca Elia Hansen (7 Jahre) mit 236 Punkten. Sie erhielt einen 50-Euro-Gutschein für ihre süße Interpretation der Eckernförde Siegfried-Wert mit der Holzbrücke.

Die Abstimmungsresonanz war enorm: knapp 450 Stimmzettel wurden abgegeben und von der ETMG ausgewertet. Auf dem Stimm-zettel konnte jeder seine drei Favoriten angeben. Jede Stimme für den ersten Platz hat mit drei Punkten gezählt, jede Stimme für den zweiten Platz mit zwei und jede Stimme für den dritten Platz mit einem.

Ein besonderer Dank der ETMG geht an die Eckernförder Geschäftsleute und die Weihnachtsmarkt-Gastronomen. Die Unterstützung war in diesem Jahr so groß wie noch nie, wodurch sich erstmalig jeder der 27 Teilnehmer über einen Preis freuen kann.

Ein Dank geht auch an die Teilnehmer, denn durch ihre kreativen Arbeiten kehrte am Kirchplatz trotz der coronabedingten Absage des Ykaernemarktes ein wenig Weihnachtsstimmung ein.