Eckernförde : Rätselspaß mit Schülerfirma „EcksGames“

Elftklässler der Jungmannschule haben die Schülerfirma „EcksGames“ gegründet und das Ja-Nein-Fragen-Spiel „EckStories“ entwickelt.

von Arne Peters

02. Dezember 2020, 18:34 Uhr

Eckernförde | Kennen Sie „Black Stories“? Das ist ein Kartenspiel, bei dem in wenigen Sätzen eine meist ungewöhnliche Situation beschrieben wird. Der oder die Spieler müssen durch Ja-Nein-Fragen ergründen, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Bei jungen Menschen ist das zurzeit der Renner. Und Eckernförde hat besonderes Glück, denn die Stadt bekommt jetzt ihre eigenen Black Stories: „EckStories“.

Wieder hat das aktuelle WiPo-Profil des 11. Jahrgangs unter der Leitung von Lehrer Axel Bürger eine Schülerfirma gegründet und nimmt damit am Junior-Wettbewerb des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln teil: „EcksGames“ heißt das Unternehmen, das Gesellschaftsspiele mit regionalem Bezug herausgibt. Den Anfang machen besagte „EckStories“, bei denen es um regionale Rätsel geht. Eine Kostprobe: „Im Jahr 1500 steuerte eine Schiffscrew ihren Heimathafen Eckernförde an. Kurz nachdem sie das Land erblickte, ging sie mit Donnergrollen unter.“ Jetzt müssen die Mitspieler durch geschicktes Fragen an den Spielleiter das Geschehen ergründen. Der Spielleiter kennt den Hintergrund der Geschichte und darf nur mit Ja oder Nein antworten.

Manche Geschichten haben einen historischen Hintergrund, andere sind frei erfunden. Eines haben sie gemeinsam: Sie garantieren einen kriminalistischen Ratespaß zu zweit oder in mehreren Teams. Geeignet ist das Spiel ab einem Alter von 12 Jahren.

40 solcher Karten mit Geschichten gehören zu einem Spiel, das eine ganz besondere Verpackung hat, wie Vorstandsvorsitzende Blanka Meewes erklärt: „Die Verpackung besteht aus recycelten Büchern und greift durch das besondere Geheimversteck den kriminalistischen Gedanken auf. Doch sie dient nicht nur der Kartenaufbewahrung – je nach Belieben kann unsere Verpackung auch als Buchsafe umfunktioniert werden.“

Die ersten Ausgaben der „EckStories“ sind bereits bei „Spielzeug Carstensen“ in der Kieler Straße zu haben. Auch können sie über die Homepage des Unternehmens www.ecksgames.de bestellt werden. Der Preis: 15 bis 17,95 Euro.

Die 21 Schüler von „EcksGames“ sind eine Partnerschaft mit einer Einrichtung für Menschen mit psychischen Einschränkungen eingegangen: Die Karten werden bei den Reese-Werken in Büdelsdorf gedruckt. Durch die Wiederverwendung von alten Büchern ist der Gedanke des Recyclings vertreten.

Die 16- bis 17-jährigen Schüler haben die Gesellschaftsform einer AG gewählt. 90 Aktien à 10 Euro haben sie verkauft. Je nachdem, wie sie wirtschaften, wird sich ihr Wert entwickeln, der beim Wettbewerb neben Geschäftsbericht und Präsentation eine große Rolle spielt. Im März erfolgt der Regionalentscheid. Dann muss sich das Unternehmen gegen andere Schülerfirmen auf Landesebene durchsetzen. Im Anschluss würde der Bundesentscheid und schließlich der Wettbewerb auf Europaebene folgen.

Schon mehrere Schülerfirmen der Jungmannschule waren erfolgreich. Das Unternehmen „RautEck“ zum Beispiel wurde 2015 Europasieger.

Die IW Junior gemeinnützige GmbH veranstaltet einen jährlichen Wettbewerb unter Schulen: Schüler können mit Unterstützung der Stiftung ein eigenes Unternehmen gründen und auf diesem Wege die Regeln der Wirtschaft lernen. Sie müssen Finanzberichte schreiben und Stundenzettel ausfüllen, ihren Angestellten Lohn zahlen, eine Marketingstrategie entwerfen und einen Vorstand wählen.