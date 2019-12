Zeugenaufruf : Radweg in Ascheffel wurde über 400 Meter beschädigt

Laut Polizei ist die Beschädigung auf ein landwirtschaftliches Fahrzeug zurückzuführen. Der Verursacher ist unbekannt.

23. Dezember 2019, 13:51 Uhr

Ascheffel | Wie am Freitag vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr festgestellt wurde, ist der Radweg an der Landestraße 3 in Höhe der Gemeinde Ascheffel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) über eine Länge von 400 Metern von Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei bittet nun um Hilfe bei der Suche nach dem Verantwortlichen.

Die neu aufgebrachte wassergebundene Schicht sei eindeutig durch landwirtschaftliches Gerät in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es von der Polizei. Wie und mit welchem Gerät genau der Schaden verursacht wurde, ist aber unklar.

Inzwischen wurde die beschädigte Radwegedecke im Zustand wie auf dem Foto zu sehen verbessert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Die Polizei erbittet Hinweise unter der Nummer 04351/908-110.

