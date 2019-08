Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler, Jonas Monar : R.SH Pop am Strand in Damp vor tausenden Fans

Das „R.SH Pop am Strand“-Festival in Damp wusste tausende von Fans zu begeistern.

von Petra Baruschke

11. August 2019, 16:15 Uhr

Damp | Vor rund 7000 Zuschauern (später kamen dann noch deutlich mehr) hat Jonas Monar gestern das „R.SH Pop am Strand“-Festival in Damp eröffnet. Mit seinen Single-Hits „Playlist“, „Held“, „Nie zu Ende“ und „Du bist mir wichtig“ heizte der gebürtige Hesse dem bunt gemischten Publikum, das bei leichter Bewölkung und einer typisch norddeutschen Brise gut drauf war, ein. Später am Abend kamen dann noch die Headliner Matt Simons, Alvaro Soler und Michael Patrick Kelly. Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung folgt in unserer morgigen Ausgabe.