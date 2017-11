Puppenflüsterer mit feinem Wortwitz

vergrößern 1 von 2 Foto: karkossa-schwarz 1 von 2

Was hat das menschliche Gehirn mit einem Apothekerschränkchen zu tun? Warum können Männer so gut nichts machen? Wer ist in Zeiten fehlender Geister aus Öllampen und schlampig arbeitender Zahnfeen eigentlich für die Erfüllung von Wünschen zuständig? Warum verträgt ein misstrauischer Sanifairaufsichtshygienebeamter keinen Humor?

Einen ganz besonderen Abend erlebten knapp 150 Zuschauer am Donnerstagabend in der Stadthalle. Der deutsche Comedian und Bauchredner Benjamin Tomkins, der sich selbst als Puppenflüsterer bezeichnet, zog am Donnerstag eine tolle, mitreißende Ein-Mann-Show ab. Der 52-Jährige erzählte Geschichten aus dem Alltag, aus seiner Familie, von seiner ersten Begegnung mit der Kirche und nahm seine Zuhörer mit auf einen ereignisreichen Besuch auf die Sanifairtoilette. Geschichten, geprägt von absurder Komik, die fein gesponnen scheinbar von allein in einer zündenden Pointe endeten, sorgten beim Eckernförder Publikum für wahre Lachsalven.

Star des äußerst kurzweiligen Abends war Tomkins Puppengarde. Den Anfang machte ein Hase. Aber nicht irgendein Hase. „Ich bin ein Hardrock-Hase“, ließ Tomkins ihn sagen – mit Betonung auf dem e, da der Hase einen französischen Akzent hatte. Es schien fast unglaublich, dass der Comedian der Puppe seine Stimme verlieh – sprühte sie doch vor Leben und Wortwitz. Mit dem Lied „Ich bin das Häschen von Hell“ endete der fulminante Auftritt der Puppe. Märchen stellte Tomkins auf den Kopf, so das Märchen vom Froschkönig. „Ey Alter, mein Brunnen – meine Regeln“ – der Frosch wollte partout die Prinzessin nicht küssen. „Ich will nicht, dass die Göre mich küsst“. Der Sack hatte zu viel Katzensushi gegessen, hatte doch die Katze der Nachbarin dran glauben müssen. Groß und schwer, aber gar nicht furchteinflößend, wie er es eigentlich sein sollte, war „Ding Dong“. Auf Tomkins Einwurf „Du bist King Kong“ fragte der weiße Gorilla trocken: „Bist du dann die weiße Frau?“ Die Puppenauftritte unterbrach der preisgekrönte Comedian mit kurzen Einsätzen am Piano, mit dessen Musik Tomkins’ Lebensweisheiten mit einem zündenden Wortwitz verkündete, wie zum Beipiel „Denk’ ich an Jens, hätte ich gern Demenz“ oder „Kartoffelchips haben nicht nur Nachteile, sie bilden ein Schutzschild um die Taille“. Der auf der Insel Poel wohnhafte Vater zweier fast erwachsener Töchter, die von zwei verschiedenen Müttern sind – wie das Publikum an diesem Abend erfuhr – suchte und fand die Nähe zum Publikum. „Fridolin, haben Sie von der ersten Hälfte kulturell profitiert?“, fragte er einen Zuschauer. Der Geist aus der Dose in Ermangelung von Öllampen, wie früher bei Aladin, nahm Tomkins mit einer herrlich koddrigen Berliner Schnauze auf den Arm. Der alte Mann Horst zeigte sich sarkastisch: „Wenn alle Stricke reißen, dann macht es auch keinen Sinn mehr, sich aufzuhängen.“

Jede Puppe, mittlerweile baut Tomkins seine Puppen selbst, entwickelte derart intensiv ein Eigenleben, das den Zuschauer vergessen ließ, dass er eigentlich ein lebloses Etwas vor sich hatte. Als der 52-Jährige kurz vor Ende der Show eine kleine niedliche Affenfigur bespielte, sie Liegestütz machen ließ, wobei das arme Tier schon vor Anstengung zitterte, so dass man im Sessel bereits Mitleid mit ihm hatte, ertappte er sein Publikum. Er schlug den Affen mit dem Kopf auf den Kasten – ein leichtes Raunen war zu hören. „Sehen Sie, jetzt haben Sie gedacht, hoffentlich tut er sich nicht weh.“ Haben wir. „Sie sind erwachsene Menschen“, sagte Tomkins, und das Publikum lachte über sich selbst. Im Anschluss an die zweieinhalbstündige Show gab es die Möglichkeit für Fotos mit dem Gorilla „Ding Dong“ und Tomkins – was reichlich von den begeisterten Zuschauern genutzt wurde.