Demonstration gegen Kreuzfahrer in Eckernförde : Protest gegen die MS Deutschland

Das „Bündnis gegen Kreuzfahrt“ empfängt am Sonnabend die „MS Deutschland“ mit einer Protestaktion. Am Freitag gibt es wieder eine „Fridays-for-Future“-Demonstration.

von Arne Peters

13. Juni 2019, 15:23 Uhr

Eckernförde | Die Gäste der „MS Deutschland“ dürfen sich auf einen ungewohnten Empfang einstellen: Morgen stattet das 175 Meter lange Kreuzfahrtschiff Eckernförde wieder einen Besuch ab. Doch die Shanty-Sänger zur Begrüßung dürften dieses Mal von einem anderen Chor überstimmt werden, denn das „Bündnis gegen Kreuzfahrt“ hat angekündigt, die Gäste bei ihrer Ankunft am Museumssteg mit einer Protestkundgebung zu empfangen, um auf die Klimaschädlichkeit der Ozeanriesen aufmerksam zu machen.

Am Sonntag hatte schon die Gruppe „Smash Cruiseshit“ in Kiel das Kreuzfahrtschiff „Zuiderdam“ mit Schlauchbooten stundenlang am Auslaufen gehindert. Doch eine solche Aktion ist in Eckernförde nicht geplant, sagt Jacob Grimm. Der Student aus Ascheffel engagiert sich federführend im „Bündnis gegen Kreuzfahrt“, das aus der „Fridays for Future“-Bewegung hervorgegangen ist. „Wir wollen nichts zerstören oder boykottieren, sondern darüber informieren, wie umweltschädlich Kreuzfahrten sind.“ Deshalb sind Infotafeln und Gespräche mit den Kreuzfahrtgästen geplant.

Angemeldet sind 250 Teilnehmer. Ob auch so viele kommen, bleibt abzuwarten. Die Teilnehmer treffen sich am Sonnabend um 7 Uhr am Spielschiff vor dem Ostsee Info-Center und ziehen im Anschluss zum Museumssteg, wo die Gäste der „MS Deutschland“ mit Tenderbooten anlegen. Das Kreuzfahrtschiff wird voraussichtlich zwischen 6 und 13 Uhr in der Bucht vor Anker liegen. Es ist der sechste Besuch des ehemaligen ZDF-Traumschiffs in Eckernförde. Nachdem der letzte Gast an Land ist, ziehen die Demonstranten über Reeperbahn, Preußerstraße, Kieler Straße und Frau-Clara-Straße am Hafen entlang zurück zum Spielschiff am Ostsee Info-Center.

Die Polizei geht von einem friedlichen Protest aus – wie in Eckernförde bislang üblich. „Trotzdem bereiten wir uns darauf vor, dass es auch anders laufen kann“, bestätigt Ralf Lohmeyer, Leiter der Polizeistation Eckernförde. „Gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse in Kiel, wäre es nicht schlau, so zu tun, als wenn nichts wäre.“ Deshalb werden mehr Polizisten als sonst im Einsatz sein.

Die Kreuzfahrer werden – wie immer – mit Tenderbooten in einem eingezäunten Sicherheitsbereich mit Polizei- und Zollbeamten am Museumssteg auf der Borbyer Seite des Hafens anlegen. Die Einrichtung eines solchen Bereichs ist für Schiffe des internationalen Verkehrs vorgegeben und hat nichts mit der Protestaktion zu tun.

Eckernfördes Touristik-Chef Stefan Borgmann sieht die Demonstration ganz nüchtern: „Es ist eine offiziell angekündigte Demonstration. Das ist in einer Demokratie erlaubt.“ Für die Kreuzfahrtgäste sei es natürlich schade, wenn sie mit Protest empfangen würden. „Wir haben die Kreuzfahrtschiffe nach Eckernförde geholt, um für mehr Kaufkraft zu sorgen“, so Borgmann weiter. „Letzten Endes sorgt das für mehr Umsatz und Arbeitsplätze in der Wirtschaft.“ Sollten sich die Bürger nun dafür entscheiden, dass ihnen Klimaschutz wichtiger ist als Wirtschaft, sei das für ihn auch in Ordnung. „Wir arbeiten ja für die Bürger.“ Allerdings müsste vor einer entsprechenden Reaktion ein Meinungsbild eingeholt werden, da eine Demonstration allein noch nicht den Wunsch der Mehrheitsbevölkerung ausdrücken müsse.

Einen Tag vor dem Protest gegen Kreuzfahrer, ist die „Fridays for Future“-Bewegung in Eckernförde wieder aktiv. Am Freitag beginnt ein Demonstrationszug um 9 Uhr an der Hafenspitze. Der Protestzug führt die Teilnehmer zunächst zur Waldorfschule in der Schleswiger Straße, wo eine Kundgebung stattfindet, und anschließend über Bergstraße, Fischerkoppel und Riesebyer Straße in die Innenstadt. Ende ist wieder am Kirchplatz.