Louisenlund und THW kooperieren : Premiumdienststelle mit Vollpension für zwei Bufdis

Louisenlund wird bundesweit erste THW-Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst mit Internatsunterbringung.

von Achim Messerschmidt

04. März 2020, 17:03 Uhr

Louisenlund | Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Louisenlund eine mehr als 45-jährige Tradition. 1974 gründete das THW-Urgestein Ekkehart Ulrich als Internatsleiter den Stützpunkt an der Schlei und begeisterte dort die Kinder und Jugendlichen. Heute sind es rund 100 Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur, die bei Gildenleiter Wolfgang Tirs lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich in der Gemeinschaft zu engagieren.

Kooperationsvertrag ist unterzeichnet

Ab dem 1. Mai werden in Louisenlund auch zwei Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdis) ihren Dienst aufnehmen. Das Besondere: Deutschlandweit ist die Stiftung Louisenlund mit ihrem THW-Stützpunkt die erste Einsatzstelle, bei der Bufdis des THW während ihrer Dienstzeit vor Ort wohnen und am Internatsleben teilnehmen. Ein entsprechender Kooperationsvertrag zwischen Stiftung und dem THW ist gestern in Louisenlund unterschrieben worden. Der THW-Stützpunkt Louisenlund ist dem Ortsverband Eckernförde zugeordnet. Eckernförde ist einer von neun Ortsverbänden, die zum Regionalbereich Schleswig gehören. Louisenlund stellt Verpflegung und Unterkunft für die Dauer der Tätigkeit zur Verfügung.

Mit dem Angebot des Bundesfreiwilligendienstes am THW-Stützpunkt Louisenlund bieten wir jungen Menschen deutschlandweit im THW erstmals die Möglichkeit, ihre Arbeit als Bufdi mit einer Unterbringung vor Ort zu verbinden. Dierk Hansen, THW

„Unser Partner mit Vollpension“, sagt der THW-Landesbeauftragte Dierk Hansen und bezeichnet Louisenlund sogar als „Premiumdienststelle“. Denn normalerweise sind die Bufdis nur während ihrer Dienstzeit am Einsatzort, nach Feierabend geht’s nach Hause und am nächsten Morgen wieder zurück zum Dienst. „Mit dem Angebot des Bundesfreiwilligendienstes am THW-Stützpunkt Louisenlund bieten wir jungen Menschen deutschlandweit im THW erstmals die Möglichkeit, ihre Arbeit als Bufdi mit einer Unterbringung vor Ort zu verbinden“, so Hansen.

Jungen Menschen zu vermitteln, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, ist fester Bestandteil der Louisenlunder Pädagogik. Dr. Peter Rösner, Internatsleiter

Natürlich absolvieren die Bufdis ihre THW-Grundausbildung und nehmen an Seminaren teil. In Louisenlund lernen sie auch einige junge Leute kennen, die in verschiedenen Bereichen ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leisten, ein Angebot, das es an der Stiftung schon seit vielen Jahren gibt.

Demokratie lebt von Engagement

Eine der beiden Bufdi-Stellen ist schon so gut wie vergeben, sagt Michael Meister von der Regionalstelle Schleswig. Eine 19-Jährige, die bereits in Rendsburg erste Erfahrungen beim THW gesammelt hat, wird kommen, eine zweite Stelle ist noch frei, Bewerbungen werden angenommen. Aber auch an anderen Stützpunkten im Landesverband sind Bufdi-Stellen zu vergeben. „Interesse für Technik sollte vorhanden sein, das Alter spielt keine Rolle“, sagt Michael Meister. Vor allem aber müssten die Menschen Spaß am Helfen haben und Lust, sich in die Gesellschaft einzubringen. Stiftungsleiter Dr. Peter Rösner ergänzt: „In einer Demokratie haben die Menschen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten zur Beteiligung, das hält eine Demokratie am Leben“. Und dass es viele Menschen mit der Pflicht nicht mehr so ernst nehmen, bekommt das THW zu spüren. „Mit dem Wegfall der Wehrpflicht sinkt auch die Zahl der freiwilligen Helfer“, so Hansen. Im Landesverband, zu dem neben Schleswig-Holstein auch Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gehören, seien es rund 5600, es waren mal über 6000.

Über 100 Kinder sind bei der Rettungsgilde dabei

Von den Bufdis erhofft sich auch Wolfgang Tirs tatkräftige Unterstützung bei der täglichen Arbeit mit den rund 100 Kindern in der Rettungsgilde. Und im Notfall sind sie bereit. „Wenn Eckernförde Vollalarm auslöst, rücken wir auch aus“, sagt Tirs. Kleinere Einsätze auf dem Internatsgelände oder der Umgebung meistern sie allein, wie zuletzt, als ein Baum in Schlagtor die Straße blockierte oder ein Keller unter Wasser stand. Zum Fuhrpark gehören ein Gerätekraftwagen, ein Fünf-Tonnen-Anhänger, ein Mannschaftstransportwagen und ein Mehrzweckboot. Im Zuge der Schulerweiterung ist auch der Bau einer neuen Rettungszentrale geplant.