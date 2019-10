Plattdeutsches Theater Eckernförde : Premiere mit „Kaviar dröppt Currywust“

In der Komödie dreht sich alles um den Erhalt einer kleinen gemütlichen Kneipe, ihre Besitzerin und ihre Stammgäste. Premiere ist am 13. November.

Eckernförde | Kaviar und Currywurst, Bier, Schnaps und Wein – beim neuen Stück der Plattdüütsch Theotergrupp Eckernför stehen die Schauspieler vor einer ganz neuen Herausforderung – sie müssen auf der Bühne jede Menge essen und trinken. „Kaviar dröppt Currywust“ heißt der Dreiakter von Winnie Abel, den die Theatergruppe im November in der Stadthalle zur Aufführung bringt. In der Komödie dreht sich alles um eine kleine, gemütliche, etwas schmuddelige Raucherkneipe in Eckernförde.

Blöömke (Holger Holling), Sandy Stutzke Nina Willmann), Heiner (Otto Schlotfeldt) und Uwe (Jörg Lahr) können sich ein Leben ohne ihre gemütliche Stammkneipe gar nicht mehr vorstellen. Jeden Abend kommen sie zu Erna Wutschke (Barbara Schmidt) – oft auch ohne Geld in der Tasche zu haben. Die gutmütige Wirtin hat das Herz auf dem rechten Fleck und lässt ihre Stammgäste auch mal anschreiben. Um das Loch in ihrer Kasse zu stopfen, leiht sie sich kurzerhand Geld von ihrem Neffen Harry van Holt-stopp, der als Manager über wenig Zeit, aber genügend Finanzen verfügt. Und doch kündigt dieser eines Tages unverhofft seinen Besuch an. Will er doch sehen, was seine Tante mit seinem Geld gemacht hat. Erna hat ihm vorgegaukelt, dass sie ein Edelrestaurant betreibt.

Unter der Regie von Hilde Schlotfeldt wird seit Juni geprobt. „Das Stück stellt mit häufigen Szenenwechseln einige Anforderungen an die elf Schauspieler“, erklärt Holger Holling, Vorsitzender der Theatergruppe. Er selbst spielt den Stammgast Blöömke, der in Erna verliebt ist und alles dran setzt, ihr aus der Patsche zu helfen. Doch wie wird in kürzester Zeit aus einer Kneipe ein Edelrestaurant? Alle helfen der Wirtin – wäre da nicht Brigitte Schoster (Ulla Tews), die das Restaurant „Meerblick“ führt und ein böses Spiel mit Erna Wutschke treibt.

20 Frauen und Männer gehören zur Theatergruppe, die neue Mitglieder für die Bühne, aber auch für den Aufbau, Technik oder Requisite sucht. Plattdeutschkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. „Das lernt man bei uns ganz schnell“, sagt Regisseurin Hilde Schlotfeldt. Nora Blumenau aus Fleckeby kann das bestätigen. Die 64-Jährige ist neben Merve Römer (25, ehemals aus Loose) und Andreas Köhler (48, aus Eckernförde) ganz neu in der Truppe. „Es macht viel Spaß und das ist eine super nette Truppe“, sagt die Chansonsängerin. Premiere ist am 13. November im Rahmen der Abo-Reihe der Plattdüütsch Gill Eckernför.

Weitere Aufführungen:

15. Nov. (20 Uhr), 17. Nov. (16

Uhr), Karten ab 5. Okt. im Kundencenter der Eckernförder Zeitung

;

17. Jan. (20 Uhr), 18. Jan. (15 Uhr) und

19. Jan. (16 Uhr),

Karten

ab 20. Nov. im Kundencenter der

EZ.

Unter 25-Jährige bekommen an der Abendkase 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Informationen unter www.Plattdeutsches-Theater-Eckernfoerde.de