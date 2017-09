Green Screen – Siegerfilme stehen fest : Preisjury: Emotion ist entscheidend

vergrößern 1 von 2 Foto: karkossa-schwarz 1 von 2

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 15.Sep.2017 | 05:06 Uhr

Eckernförde | Nichts geht mehr – seit dem späten Mittwochnachmittag stehen die diesjährigen Sieger in elf Kategorien des besucherstärksten europäischen Naturfilmfestivals Green Screen fest. Zwei Tage saßen die sechs Mitglieder der Preisjury abgeschottet von der Außenwelt in einem Raum im Stadthallenrestaurant, um unter anderem die Preise für den Besten Film, den Besten Meeresfilm, die Beste Kamera oder die Beste Story zu vergeben. Die Ergebnisse der Jury, die erneut von Heinz von Manthey geleitet wurde, zählen zurzeit zu den bestgehüteten Geheimnissen der Stadt.

Eine Nominierungsjury hatte im Vorfeld aus den 230 Filmen aus 42 Ländern eine Vorauswahl getroffen. Trotzdem musste sich jedes Jurymitglied im Vorwege 30 Filme anschauen. Mitglieder sind Birgit Peters, Redakteurin der Universum-Redaktion ORF, Karin Dücker-Eckhoff, Freie Editorin und Dozentin für Video- und Schnittgestaltung, Fritz Habekuß, Wissenschaftsredakteur der Zeit, Ressort Wissen, Ralf Fronz, Redakteur MDR Ressort Natur und Entdeckungen, und Oliver Roetz, Naturfilmer, Kameramann und Fotograf (Terra X – Faszination Erde). „Das große Herz von uns allen schlägt für Filme, die Geschichten erzählen“, erklärt Juryvorsitzender Heinz von Manthey. Unglaublich sei die Entwicklung der Filmtechnik: „Es hat sich im wahrsten Sinne ein Tor in die Nacht aufgetan“, verrät von Manthey, der Green Screen seit Jahren verbunden ist. Den Zuschauer erwarten ästhetische Bilder mit Nachthimmel in einer „neuen Dimension“. Es gibt Filme, die Kinoqualität erreichen. „Naturfilme liefern heutzutage großes Kino mit großen Gefühlen.“ Dichte Bilder und gute Filmtechniken reichten aber allein nicht aus. „Die Geschichte ist entscheidend, die Emotion, das Berühren des Zuschauers“, sind sich die Jurymitglieder einig. Drei der eingereichten Filme würden genau dieses erfüllen, verrät die Jury. Aber nicht nur Naturfilme, die über ein großes finanzielles Budget verfügen und für namhafte Sender produziert wurden, haben Siegerchancen. „Auch Newcomer, die Emotionen bewegen und eine gute Geschichte zu erzählen wissen, haben Chancen“, erklärt von Manthey. Es sei eine spannende Herausforderung für die Jury gewesen, den unterschiedlichen Strömungen des Naturfilms gerecht zu werden, so der Vorsitzende.

Die preisgekrönten Filme stehen seit Mitwoch fest. Viele Entscheidungen seien größtenteils einträchtig gefallen, in vier Kategorien habe es Diskussionsbedarf gegeben, sagt von Manthey. „Wir haben uns viel ausgetauscht, aber niemand von uns hatte das Gefühl, dass seine Meinung niedergeredet wurde“, erklärt Birgit Peters. „Jeder von uns bringt eine andere Perspektive mit, und am Ende sind wir zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen“, stimmt Ralf Fronz zu. Morgen Abend ab 20 Uhr werden die Siegerfilme bei der Preisverleihung in der Stadthalle bekanntgegeben.