Jubiläumsreise : Prag – immer eine Reise wert

21.Sep.2017

Gettorf | Wenn sich zwei volle Reisebusse auf den Weg nach Prag machen, startet wieder einmal die Kultreise von Peter „Molle“ Rethwisch. 104 Reiselustige haben sich in diesem Jahr auf den Weg gemacht, um die tschechische Hauptstadt eine Woche lang kennenzulernen. „Die Fahrt wird immer besser“, meinte „Molle“ Rethwisch, für den es der 36. Besuch in Prag war. Die Fahrt hat er zum 30. Mal organisiert – Jubiläum.

Das Programm, das Rethwisch im sechsten Jahr gemeinsam mit seinem Reise-Planer vor Ort, Martin Lohynsky, und dessen Frau Daniela ausgearbeitet hatte, bot den Teilnehmern gleich am ersten Tag ein vielfältiges Programm. So wurden unter anderem die Kampa Insel, die Karlsbrücke und der Malteser Platz besichtigt, bevor es mit der altehrwürdigen Standseilbahn auf den Laurenziberg zum Aussichtsturm Petrin ging – einer 63,5 Meter hohen Nachempfindung des Pariser Eiffelturms. Anschließend gab es bei einer Stadtrundfahrt mit dem Bus die Gelegenheit, die mit 1,2 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Stadt Tschechiens besser kennenzulernen. Im Falle von „Molle“ Rethwisch ist das kaum noch möglich. „In Prag macht mir keiner was vor“, lacht er. Auch viele der Teilnehmer waren bereits mehr als zehn Mal dabei, doch langweilig wird es nie. „Wir haben jedes Jahr was Neues im Programm“, so Rethwisch.

Der zweite Tag führte die Reisegruppe zunächst in die Prager Altstadt und abends in die 1499 gegründete Brauerei „U Fleku“, wo bei Musik zu Abend gegessen wurde. Wie in jedem Jahr lernten die Teilnehmer im Rahmen eines Tagesausflugs neben Prag noch eine zweite tschechische Stadt kennen, diesmal war es das etwa 80 Kilometer entfernte Kuttenberg (Kutna Hora), eine im 12. Jahrhundert gegründete Bergmannssiedlung in der Region Mittelböhmen. Dort sahen die Gäste unter anderem den berühmten St. Barbara Dom, der als einer der außergewöhnlichsten gotischen Kirchbauten in Mitteleuropa gilt und auf der Liste der Unesco-Weltkulturerben steht. Zu erkunden gab es auch am fünften Tag einiges, als Martin Lohynsky die Reisegruppe auf dem Berg Hradschin durch das gleichnamige Palastviertel und zur Prager Burg, die das größte geschlossene Burgareal der Welt bildet, führte. „Einer der Höhepunkte“, fand Rethwisch.

Zu den Höhepunkten zählte der Gettorfer auch den Besuch des im Viertel Troja an der Moldau gelegenen Prager Tierparks am Tag danach. „Da waren alle begeistert – und angestrengt, weil der so groß ist“, erzählte Rethwisch. Bei der anschließenden Moldau-Fahrt konnten die Teilnehmer, die aus ganz Schleswig-Holstein kamen, Prag vom Wasser aus in Augenschein nehmen, ehe ein Böhmer-Abend mit reichhaltigem Essen – es gab vorneweg Prager Schinken, im Hauptgang Schweinebraten, Knödel und Sauerkraut und zum Nachtisch Apfelstrudel mit Sahne – und einer Volkstanz-Vorführung den ereignisreichen Tag abrundete. Der letzte Tag stand zur freien Verfügung, dann brachten die Busfahrer Martin Büchner und Ingo Thiedemann die 104 Reise-Teilnehmer sicher wieder nach Hause.

Peter Rethwisch plante da schon seine nächste Fahrt im kommenden Jahr. „50 Voranmeldungen habe ich schon“, sagte Rethwisch, der dann auf jeden Fall einen Tagesausflug nach Budweis machen will. Nach Prag zieht es den Gettorfer aber schon vorher wieder. „Ich will zum ersten Mal eine Silvesterfahrt machen – aber nur mit einem Bus. Es ist überall in Tschechien schön, aber Prag ist meine absolute Lieblingsstadt.“

Wer über Silvester (29. Dezember bis 3. Januar) oder im Sommer 2018 (5. bis 12. August) mit „Molle“ Rethwisch nach Prag fahren will, kann sich unter Tel. 04346/66 95 anmelden.