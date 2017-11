Polka von der Schlei

vergrößern 1 von 4 Foto: Frank (3) 1 von 4





Einmal im Jahr tritt das Schlei-Orchester Kappeln in der Stadthalle auf, so auch am vergangenen Sonntag. Moderiert von Hermann Wolter, erfuhren die Gäste viel zu Geschichte und Musik aus Böhmen und Mähren, den Menschen, der dort früher so berühmten Küche und vor allem der Volksmusik aus dem Egerland. Wichtiger noch: Passend dazu folgte unmittelbar der echte Hörgenuss – sehr gut gespielte Polkas und Walzer vom Blasorchester.

Diese Klänge und Rhythmen als Erinnerungen an die Gegend und Menschen gingen direkt ins Herz, waren Balsam für die Seelen. Ernst Mosch mit den Egerländer Musikanten hat der Musik der Gegend einst weltweit zur Popularität verholfen. Dafür wurde er seinerzeit mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet – wie auch in diesem Konzert der Dirigent Johannes Kringel. „Gold“ war sie nicht, enthielt aber zur Inspiration und Vorbild alle Titel der originalen Egerländer-Platte.

Damit nicht genug: Seit 55 Jahren besteht das Schlei-Orchester Kappeln. Schon längst war die Zeit reif für eine längst verdiente Auszeichnung des Musikverbandes. Den Ehrenteller gibt es normalerweise schon für 25 Jahre Musizieren, eigentlich hätte Johannes Kringel also schon zwei bekommen müssen. Umso mehr freute er sich, ihn an diesem Nachmittag für das Schlei-Orchester Kappeln in Empfang zu nehmen. „Endlich!“ freute er sich über die Auszeichnung.

Wirklich verdient hatte sie das Orchester schon längst, was auch in diesem Konzert wieder deutlich zu hören war. Unter der Leitung von Johannes Kringel wurde hier Musik vorgelebt, die für gute und fröhliche Stimmung steht. Im Vergleich zu anderer Volksmusik verraten die Titel viel über Besonderheiten von Land und Leuten in Böhmen und Mähren mit ihren Unterschieden: Das ruhige Böhmen mit Sieben-Minuten-Bier, das frische Mähren mit edlem Wein.

35 Musiker verzauberten ihr Publikum, Johannes Kringel machte es vor, wie Polka und Walzer von dem sauber spielenden Blasorchester Seele und Beine beleben. Er lebte die Musik vor, und viele Konzertbesucher in der gut besetzten Stadthalle machten mit. Dauernd wippten Füße, mitgeklatscht wurde nach Ermutigung durch den Dirigenten auch und bei der allerletzten Zugabe („Auf der Vogelwiese“) auch gesungen.

Damit war der musikalisch weitgespannte Bogen von Polka, Walzer und sogar Filmmusik aus Robin Hood geschlossen. Aus 20 Polkas, zwei Walzern und zwei Märschen bestand das Programm des Schlei-Orchester Kappeln.

„In den Erinnerungen bleiben wir immer jung“, hatte der Moderator vorab verkündet. Mit Titeln wie „Drei weiße Birken“, „Böhmische Sterne“ oder der „Fuchstrauben-Polka“ wurde das – zumindest gefühlt – für viele im Saal wahr. „Das machte Spaß“ freute sich eine Dame beim Hinausgehen. Recht hatte sie. „Im nächsten Jahr am ersten Sonntag im November wieder“, findet das nächste Konzert statt. Egal wo, denn ob die Stadthalle dann aufgrund von Sanierungsarbeiten zur Verfügung steht, ist noch nicht sicher.