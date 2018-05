Verfolgungsjagd : Polizei schnappt vermeintliche Autodiebe

Ein Erwachsener und fünf Jugendliche flüchten in gestohlenem Twingo vor der Eckernförder Polizei.

von Arne Peters

06. Mai 2018, 17:22 Uhr

Eckernförde | Eine Verfolgungsjagd haben sich am Sonntag, 6. Mai, einige Hamburger in einem gestohlenen Auto mit der Eckernförder Polizei geliefert: Beamten fiel auf, dass in einem Renault Twingo sechs Leute saßen. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer zu Fuß. Ein anderer setzte sich ans Steuer und fuhr weiter. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte der – als gestohlen gemeldete – Wagen gegen 10.30 Uhr im Windebyer Weg gestoppt werden. Die Insassen wurden auf die Polizeiwache gebracht, auch der Fahrer wurde anschließend gefasst. Es handelt sich um einen Erwachsenen und fünf Jugendliche deutscher Staatsbürgerschaft, überwiegend aus dem Hamburger Raum.