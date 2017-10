Kreis Rendsburg-Eckernförde : Polizei fasst mutmaßlichen Schleuser in Strande

von Maximilian Matthies

erstellt am 26.Okt.2017 | 08:05 Uhr

Strande | Ein mutmaßlicher Schleuser wurde am Mittwochmorgen in Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde von der Polizei festgenommen. Der 27-jährige Iraker soll für den Tod von mehr als 50 Flüchtlingen im Mittelmeer verantwortlich sein. Zuerst hatten die „Kieler Nachrichten“ über die Festnahme berichtet.

Der Mann soll im Oktober 2015 zusammen mit zwei weiteren Schleusern eine illegale Überfahrt von der Türkei nach Griechenland vorbereitet haben. Das Boot mit mehr als 300 Menschen an Bord kenterte auf dem Mittelmeer, 54 Insassen ertranken.

Festgenommen wurde der Iraker in der Dorfstraße in Strande. Er lebte dort mit Frau und Kindern. 2015 war er nach Deutschland gekommen, er besaß eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Die Ermittlungen in dem Fall führt die Staatsanwaltschaft Kiel. Bis zu einer möglichen Anklage kam der Iraker in U-Haft nach Neumünster.

