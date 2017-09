Außerordentliche Versammlung : Politischer Plan birgt Zündstoff

vergrößern 1 von 1 Foto: querhammer 1 von 1

Die Wogen gingen hoch am Mittwochabend bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Gemeindefeuerwehr Felm. Fast 60 Bürger waren gekommen – Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Felm und Felmerholz, Bürgermeister Friedrich Suhr (CDU) und interessierte Bürger. Einziger Tagesordnungspunkt war die zukünftige Gestaltung der Gerätehäuser.

Vor etwa fünf Jahren hatte die Feuerwehrunfallkasse an den Gerätehäusern der Feuerwehren Mängel festgestellt und Abhilfe verlangt. Das Gerätehaus in Felmerholz ist so marode, dass es durch einen Neubau ersetzt werden müsste. Im Gerätehaus Felm muss vor allem der Fußboden erneuert werden – Kostenpunkt circa 15 000 Euro. Grundsätzlich stehen zwei Alternativen im Raum.

Variante eins: Das Feuerwehrgerätehaus in Felmerholz wird abgerissen und neu gebaut und im Felmer Gerätehaus wird der Fußboden erneuert.

Variante zwei: Es wird an einem dritten Standort in der Gemeinde ein neues Feuerwehrgerätehaus für beide Ortsteile gebaut, die beiden Feuerwehren werden zusammengelegt.

Die Gemeindevertretung will am kommenden Mittwoch einen Grundsatzbeschluss für Variante zwei fassen. „Die Feuerwehr soll zukunftssicher für die nächsten 50 Jahre gemacht werden“, meinte Bürgermeister Friedrich Suhr. Er bekam auf der Versammlung für seine Position keine Unterstützung. Mit Ausnahme von zwei Mitgliedern der Gemeindevertretung, die gleichzeitig Feuerwehrleute sind, war kein Gemeindevertreter vor Ort.

Die Feuerwehrkameraden fühlten sich nicht ernst genommen. „Warum sind wir eigentlich hier, wenn ohnehin schon alles beschlossene Sache ist?“ – diese Frage wurde nicht nur einmal in der zweistündigen Veranstaltung gestellt. Friedrich Suhr wirkte bei all dem Widerspruch etwas hilflos: „Ich will euch mitnehmen“, sagte er.

Wie der Grundsatzbeschluss genau aussehen soll, konnte er nicht sagen. Es gibt noch keine Beschlussvorlage, was ungewöhnlich ist bei einem derart weitreichenden Beschluss, der die Emotionen dazu noch so hochkochen lässt. Hauptkritikpunkte waren der wenig transparente Umgang der Gemeindespitze mit dem Thema und der Zeitpunkt des Grundsatzbeschlusses. Dieser sei unausgegoren, monierten die Mitglieder der Feuerwehr. Schließlich sei noch gar nicht bekannt, welche Kosten die beiden Varianten nach sich ziehen würden. Erst auf mehrfache Nachfrage gab der Bürgermeister bekannt, dass zwei Grundstücke an den Ortsausgängen für den Neubau in Frage kommen. Das überzeugte die Kameraden nicht. „Zu lange Wege im Ernstfall“, warf einer von ihnen sein. Friedrich Suhr räumte ein, dass dann die Felmer Feuerwehr nicht mehr das gesamte Gemeindegebiet in der vorgeschriebenen Zeit erreichen könne. Die Folge: Die Nachbarfeuerwehren müssten einzelne Gebiete übernehmen.

Gabriele Ludwig hat 160 Unterschriften in Felmerholz gegen die Fusionspläne gesammelt. „Das sind fast alle Einwohner“, sagte sie. Paulke Thekla von der Freiwilligen Feuerwehr Felmerholz befürchtet, dass etliche Kameraden im Falle einer Fusion gehen werden. Die Abstimmungen der Feuerwehrkameraden fielen eindeutig aus. Einstimmig sprachen sie sich dafür aus, dass vor einer Grundsatzentscheidung erst die Kosten auf den Tisch müssen. Mit lediglich einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen sprachen sie sich gegen die Fusion beider Wehren aus. Bindend sind diese Beschlüsse für die Gemeindevertretung jedoch nicht.

Die Einwohnerfragestunde am kommenden Mittwoch soll für das Thema Feuerwehr geöffnet werden. Das sagte der Bürgermeister den verärgerten Bürgern zu. Es könnte also hitzig werden.



