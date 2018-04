Podiumsdiskussion : Politische Positionen aus erster Hand

Die Eckernförder Zeitung veranstaltet am 25. April eine Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl im Carls. Kostenfreie Eintrittskarten im EZ-Kundencenter

von Gernot Kühl

06. April 2018, 06:20 Uhr

Die ersten Wahlplakate sind geklebt, nach den Osterferien wird die heiße Phase des Kommunalwahlkampfes beginnen, bevor die rund 19 000 wahlberechtigten Eckernförder am Sonntag, 6. Mai, von 8 bis 18 Uhr zur Stimmabgabe für die Neuwahl der Ratsversammlung aufgerufen sind. Die derzeit 27 Sitze verteilen sich wie folgt: CDU 8 (Karin Himstedt, Rainer Bruns, Katharina Heldt, Heinz-Michael Kornath, Ralph Krüger, Dirk Willi Möller, Perdita Schaarschmidt, Diana Thomas), SPD 7 (Reiner Bunte, Anke Göttsch, Wilhelm Hesterberg, Martin Klimach-Dreger, Jörg Meyer, Jürgen Neumann, Frauke Piechatzek), SSW 3 (Rainer Bosse, Sylvia Grabowski-Fillmer, Thorsten Peuster), Grüne 3 (Birgit Guhlke, Jenny Kannengießer, Edgar Meyn), Bürger-Forum 3 (Rieke Boomgaarden, Matthias Huber, Georg Siebert), Die Linke 2 (Rainer Beuthel, Monika Ipsen), FDP 1 (Susanne Molt, übt ihr Mandat derzeit aber innerhalb der SSW-Fraktion aus).

Während der fünfjährigen Amtszeit hat es zahlreiche Turbulenzen und mehrere Wechsel zwischen den Fraktionen gegeben. Das Bürger-Forum verlassen haben Thorsten Peuster (zum SSW) und Monika Ipsen (zu den Linken), Susanne Molt hat aufgrund der zeitlichen Belastung ihr Einzelmandat für die FDP ruhen lassen und sich dem SSW angeschlossen. Schon zuvor hatte es mehrere personelle Veränderungen in den Fraktionen gegeben.

Am 6. Mai steht nun ein Neubeginn bevor. Und die Aufgaben und Herausforderungen sind nicht geringer geworden - im Gegenteil. Wichtige Fragen der Stadtentwicklung müssen bearbeitet und gelöst werden. Da ist beispielsweise der überfällige Neubau eines Kinos, auf das die Bürger, Gäste und die Macher des immer größer werdenden Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen seit über sechs Jahren vergeblich warten. Die Mitglieder der amtierenden Ratsversammlung wissen selbst, dass die gescheiterte Standortsuche – Investoren und Kinobetreiber gibt es genug – eines der dunkelsten Kapitel ihrer Amtszeit ist. Aktuell gibt es zwei potentielle Standorte – den Sky-Markt Gartenstraße und eine derzeit noch betrieblich genutzte Fläche schräg gegenüber dem Bahnhofsgebäude – Ausgang ungewiss.

Politischen Streit verursachte auch die Sanierung der Stadthalle, und es gibt unterschiedliche Meinungen zur Ausweisung überbauter und zusätzlicher Parkplätze in der Innenstadt. Wichtig für die Stadtentwicklung sind die geplanten Großprojekte Nooröffnung und Neuentwicklung des Bahnhofsareals sowie die künftige touristische Ausrichtung. Und da immer mehr Bürger immer mehr mitentscheiden möchten, spielt auch die Frage der Bürgerbeteiligung eine wichtige Rolle in Eckernförde.

Diese und andere Themen werden die Spitzenkandidaten der sechs antretenden Parteien am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr auf der Podiumsdiskussion der Eckernförder Zeitung im Carls auf Carlshöhe mit den Redakteuren diskutieren. Im zweiten Teil des Abends können die Bürger ihre Fragen an Karin Himstedt (CDU), Jürgen Neumann (SPD), Rainer Bosse (SSW), Edgar Meyn (Die Grünen), Michael Schories (Die Linke) und Bernd Hadewig (FDP) direkt stellen. Um zu verhindern, dass interessierte Besucher aus Platzgründen nicht mehr eingelassen werden können, gibt das EZ-Kundencenter in der Kieler Straße 55 280 kostenfreie Eintrittskarten aus. Wer dabei sein möchte, sollte sich seine Karte(n) möglichst bald dort abholen.