Politisch und poetisch

DGB Eckernförde lädt zur Veranstaltung „Lieder zum 1. Mai“ ein / BBS bis auf den letzten Platz besetzt

von shz.de

02. Mai 2018, 00:00 Uhr

„Das hätte ich mir nicht erträumt“, freute sich der Eckernförder DGB-Vorsitzende Horst Kunze, während er Anweisung gab, noch mehr Stühle aufzustellen und sogar die Küche im Hintergrund des Konzertraumes zu öffnen, damit auch jeder der über 70 Besucher einen Platz bekam. Damit war am vergangenen Sonnabend in der Bürgerbegegnungsstätte der erste Schritt getan, dem ersten politischen Liederabend zum 1. Mai nach langer Abstinenz zum Erfolg zu verhelfen. In den folgenden zwei Stunden präsentierten Rainer Beuthel, Franz-Reinhold Organista und Jürgen Struck, die vorher noch nie gemeinsam auf der Bühne gestanden hatten, ein unterhaltsames Programm aus alter kritischer Volksmusik vergangener Jahrhunderte, Liedern aus der Zeit des Widerstandes und aus der Friedensbewegung, Blues und Country. Der Mix aus guter handgemachter Musik und unterhaltsamem Geschichtsunterricht kam bei dem Publikum gut an. Es gab kaum ein Lied, bei dem nicht wenigstens der Refrain mitgesungen wurde. Und das war ja auch ein Anliegen der Veranstalter: In allen Liedern ging es um Gemeinschaft, wie Organista zu Beginn sagte. Mit einer Überraschung ging es los. Wie passte „Auf einem Baum ein Kuckuck“ in das Programm? „Es ist ein altes Wildererlied“, erklärte Rainer Beuthel, der genauso wie Jürgen Struck auch als Solist auftrat. Bei Ernst Buschs Lied „Moorsoldatenlied“, bei dem das Publikum jede Strophe mitsang, lag Gänsehautgefühl im Raum. Dass auch „The Boss“, Rockmusiker Bruce Springsteen, Friedenslieder interpretierte, zeigte der Titel „The Ghost of Tom Joad“, der einen direkten Bezug zu John Steinbecks Buch „Früchte des Zorns“ nach dem gleichnamigen Film hat und den Franz-Reinhold Organista fast wie „The Boss“ selbst mit Mundharmonika und Gitarre interpretierte. Überhaupt war die Instrumentenvielfalt an dem Abend großartig. Gitarren, Dobros, Mandoline, Ukulele, Mundharmonika, Banjo waren zu hören. Die Liederabende zum 1. Mai hatten in Eckernförde bis in die 1980er-Jahre Tradition und wichen dann dem Tanz in den Mai. Mit dem Abend wollte Horst Kunze die Tradition wiederbeleben und einen Versuch starten – der gelang. Deshalb wird es, so Kunze, auch im nächsten Jahr wieder einen Liederabend zum 1. Mai geben.