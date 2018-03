Politikfrust und Digitalphobie

von Gernot Kühl

27. März 2018, 06:20 Uhr

„Kommt Zeit, kommt Tat“ – unter dieses Motto hatte die Magdeburger Zwickmühle am Sonnabend ihre politisch-satirische Konversation gestellt. Doch den Kabarettisten Marion Bach und Hans-Günther Pölitz reichte die Macht des Wortes nicht aus. So nahmen sie ab und zu Gesang und Klavierspiel als Verstärker hinzu.

Nein, zimperlich und wohlerzogen waren sie dabei nicht. Gnadenlos legten sie alle Finger auf schmerzhafte Stellen, rüttelten wach, sprachen laut aus, was viele in der vollbesetzten Stadthalle eventuell schon länger selber so gedacht oder empfunden hatten. Dabei agierten die Kabarettisten behende, flitzten auf der Bühne hin und her, gemütlicher Stillstand war nicht angesagt. Marion Bach war dabei Schauspielerin, Chansonette, nachdrückliche Sprecherin in einer Person, alles jeweils mit großer Ausdruckskraft, glaubhaft und authentisch.

Als Mit- und Gegenpart Hans-Günther Pölitz, etwas gelassener, etwas nachdenklicher und mit seinen Kritikattacken und Bedenkenträgereien dann und wann auch ein rotes Tuch für Marion Bach. Dann war sie nicht zu bremsen, pöbelte und sächselte durch den Raum. Eine Freude, sie so voll in Brass zu erleben.

Und was machte sie so wild? Die Politik als solche und die aktuelle ganz besonders – nach bekannter Melodie „Tatenlos an der Macht und mal wieder nichts vollbracht... fassungslos, hoffnungslos“. Kabarettist Pölitz fragt nach, ob es den „west-östlichen Diwan“ auch beim IS gibt, und Erdogan, Böhmermann und Merkel kriegen alle ordentlich ihr Fett ab. Ein bitterböses Gedicht über „Fatzebook“, nicht weniger feinfühlig etwas über Trump und seinen Wissensstand („Belgien ist eine schöne Stadt“), über die Uno, Natogipfel, Manöver und den Spruch, dass in jedem Witz ein Körnchen Wahrheit stecke.

Also gab’s zur Entspannung auch Witze, zum Beispiel den, dass ein Flüchtling bei der Fee drei Wünsche frei hat. Ja, das Auto und das Haus sind prompt da. Zum dritten wünscht er sich, ein Deutscher zu sein. Alles weg und die Fee merkt an: „Ja, ein Deutscher muss dafür schon arbeiten.“

Manchmal brüllendes Gelächter, ein andermal betretenes Schweigen, die Klöpse kommen Schlag auf Schlag. Da kann einem schon mal was im Halse stecken bleiben.

Ja, die beiden Zwickmüller zwicken ordentlich und drücken dabei auch schon mal auf die Mitleidsdrüse. Zum Beispiel bei den „1000 Kindern“, die in Afrika für einen Bonbon die Baumwolle pflücken, die in Deutschland zu Stoffen verarbeitet wird, zum Nähen wieder zurück nach Afrika geht, in Deutschland gekauft, getragen, in den Altkleiderbeutel gesteckt und als Hemden per Flüchtling wieder zurück in die Bundesrepublik kommt. Ja, die Weltwirtschaft. Zitate, Wortspiele, Action, Schießszene in Uniform – vieles gar nicht zum Schießen.

Und dann kam noch ein Bach’scher Schauspielgipfel: Marion Bach spielt die Seelenkranke, geschüttelt von Angstattacken und Tourette-Syndrom, klammert sich an den Pölitz-Arzt: Pins, Tans, SMS, Apps, Social Media – alles digital und für sie in höchstem Maße beängstigend, eine totale Überforderung. Man hätte ja zu gern gelacht, aber dafür war es zu glaubwürdig und neben allen politischen, wirtschaftlichen Undingen in dieser Zeit einfach zu aktuell.