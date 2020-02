Politiker „entsetzt“ und „fassungslos“

Politiker aus Stadt und Kreis zum Thüringen-Eklat / Rücktritts-Ankündigung Kemmerichs wird von allen Seiten begrüßt

von Arne Peters

06. Februar 2020, 19:04 Uhr

Eckernförde | Die Stimmen der AfD haben dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich das Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen beschert – ein politisches Erdbeben, zu dem die EZ gestern Mittag die Politiker in Stadt und Kreis befragt hat. Danach kam die Ankündigung von Kemmerich, vom Amt des Ministerpräsidenten zurückzutreten mit einer Auflösung des Parlaments und Neuwahlen als Konsequenz – für alle Lokalpolitiker ist das die einzig richtige Entscheidung.

Katharina Heldt, CDU:

Ich verurteile dieses taktische Wahlmanöver, die Glaubwürdigkeit hat Schaden genommen, wenn vorher erklärt wird, man arbeitet nicht mit der AfD zusammen. Und nun indirekt doch. Das passt nicht und kann nicht mit dem Argument einer demokratischen Wahl entschuldigt werden. Daniel Günther hat 2018 vor schwierigen Mehrheitsverhältnissen in Ostdeutschland gewarnt. Es ist so gekommen, wie er es vorausgesagt hat. Leider werden die Probleme der Menschen im Osten nach 30 Jahren nicht wirklich wahrgenommen. Ich plädiere für Neuwahlen.

Jürgen Neumann, SPD:

Die Kandidatur des FDP-Kandidaten im 3. Wahlgang ist grundsätzlich nicht zu kritisieren, zumal der AfD-Kandidat weiterhin im Rennen war. Nach Bekanntgabe des überraschenden Wahlergebnisses hätte Kemmerich jedoch die Wahl nicht annehmen dürfen, wenn er doch eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Er kann doch nicht dies vorgeben und sich gleichzeitig von der AfD wählen lassen. Sollte es die FDP ernst meinen mit Ihrer Ablehnung der AfD, muss der MP umgehend zurücktreten.



Edgar Meyn, Die Grünen: Die Wahl Kemmerichs in Thüringen ist ein unmöglicher Vorgang. Wie kann jemand Ministerpräsident werden, der gar nicht im Gespräch war? Zudem alle immer gesagt haben: nie mit der AfD. Es wurde keine Rücksicht auf die Geschichte oder auf die Spielregeln genommen. Diese Wahl ist ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Es gibt nur die Möglichkeit der Neuwahlen, denn man kann sich nicht für etwas wählen lassen, was den Wählern nicht angekündigt wurde. Kemmerich könnte auch das Amt niederlegen. Da kann ich besser mit einer Ein-Stimmen-Mehrheit in Eckernförde leben, als mit so etwas. Das geht zu weit.

Rainer Bosse, SSW:

Keine der demokratischen Parteien will eine Zusammenarbeit mit der AfD, also kann auch die Wahl eines Ministerpräsidenten nicht von der AfD abhängig sein. Dass Herr Kemmerich sich trotzdem wählen lässt, finden wir verwerflich.

Falsch gemacht haben sicherlich alle demokratischen Parteien etwas, sonst hätte es die jetzige Situation nicht gegeben. Politik lebt von Kompromissen, wobei die AfD kein Kompromiss sein kann. Neuwahl durch Auflösung des Parlamentes scheint hier die beste Lösung zu sein.

Barbara Davy, Die Linke:

Die als „Tabubruch“ bezeichnete Lage in Thüringen hat mehrere Ursachen: Immer mehr Menschen fallen auf die neofaschistische AfD herein. Die CDU kann sich nicht entscheiden, ob sie mit allen demokratischen Parteien, auch der Linken, Stellung gegen die Neonazis beziehen will, und wirft lieber Linke und AfD in einen Topf. In der FDP hat offenbar eine geschichtsvergessene, zynische Strömung die Macht inne, der ein Posten als Ministerpräsident wichtiger ist als demokratische Prinzipien. Nötig sind Neuwahlen.

Doris Rautenberg, fraktionslose Ratsfrau: Die Politiker in Thüringen hätten das Dilemma, das sich ankündigte, verhindern können, indem sie auf ihre Fraktionsvorsitzenden auf Bundesebene gehört hätten. Die CDU-Fraktion um Herrn Mohring hätte mit einer kompletten Enthaltung einen Riegel vor diesen AfD-Schachzug schieben können und damit gezeigt, wo sie steht. Und als das nicht passierte, hätte Herr Kemmerich (FDP) das Amt ablehnen sollen. Es ist von beiden Parteien eine politische Instinktlosigkeit sondergleichen. Im Grunde hilft hier nur noch eine Neuwahl.



Bernd Hadewig, FDP-Kreisvorsitzender und Ratsherr: Ich bin entsetzt. Nach unserer Auffassung kann der gewählte Thüringer Ministerpräsident sein Regierungsamt nicht antreten. Für uns als Ortsverband ist es untragbar, dass ein FDP-Ministerpräsident von der AfD abhängig ist. Er soll zurücktreten. Wir fordern Neuwahlen.

Dr. Johann Wadephul, CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter: „Was in Thüringen mit der Wahl von Thomas Kemmerich zum neuen Regierungschef politisch geschehen ist, hätte niemals passieren dürfen. Man hat sich politisch von der AfD abhängig gemacht. Das muss sofort und unwiederbringlich rückgängig gemacht werden. Man kann auf keinen Fall mit der AfD zusammenarbeiten oder mit ihr politische Macht schaffen. Eine Zusammenarbeit mit dieser AfD wird es niemals geben und ist für christliche Demokraten nicht vorstellbar. Dazu gibt es klare Beschlüsse, an die wir uns halten. Das ist die Position der Bundesvorsitzenden mit der Unterstützung der gesamten CDU Deutschlands. Wir brauchen jetzt zügige Entscheidungen, um die Glaubwürdigkeit im demokratischen Spektrum wiederherzustellen. Das geht über einen Rücktritt von Herrn Kemmerich.



Sabrina Jacob, Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes: Der SPD-Kreisvorstand Rendsburg-Eckernförde zeigt sich entsetzt und fassungslos hinsichtlich der Vorgänge in Thüringen. Die Wahl hätte Herr Kemmerich niemals annehmen dürfen. Der Kreisverband erwartet deutliche Zeichen von CDU und FDP im Bund. Niemand kann mir erzählen, dass der Plan der Höcke-AfD bei FDP und CDU im Vorfeld nicht bekannt war. Sie sollten sich für ihr Verhalten schämen. Neuwahlen sind jetzt die einzige Möglichkeit, weiteren Schaden abzuwenden.