Schützenverein Nordschwansen : Pokale beim Vereins- und Behördenschießen in Karby

46 Teams traten beim Vereins- und Behördenschießen in Karby gegeneinander an.

19. März 2020, 08:58 Uhr

Karby | 46 Mannschaften von zwölf Vereinen und Verbänden beteiligten sich am Vereins- und Behördenschießen des Schützenvereins Nordschwansen auf der Anlage in Karby. Die Pokale gingen an:

Feuerwehr-Pokal: Freiwillige Feuerwehr Karby-Dörphof Damenpokal: DRK Karby-Dörphof Glückspokal: Hegering I Hegering-Pokal: Freiwillige Feuerwehr Karby-Dörphof KKC 64 Pokal: Hegering I Handicap-Pokal: Freiwillige Feuerwehr Brodersby Frühaufsteher-Pokal: Hegering I Straßen-Cup: Freiwillige Feuerwehr Brodersby

Beste Einzelschützin des Tages war Franziska Hell mit 102,0 Ringen. Dominik Behnke konnte sich bei den Herren diesen Platz mit 100,7 Ringen sichern. Beim Knobeln ging der erste Platz an Dieter Motzkat.