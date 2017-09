Platz 2 in der „Wissenschafts-Battle“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Drei Schulen, ein Team, und was für eins: Die acht 15- und 16-jährigen Schüler der Jungmannschule, der Peter-Ustinov-Schule und der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule haben gestern Nachmittag zum Auftakt der „Nacht der Wissenschaften“ mit nur einem Punkt Rückstand auf Sieger Preetz den zweiten Platz bei der 2. „Wissenschafts-Battle KielRegion“ errungen und durch ihre Leistung den höchstmöglichen Städtepreis in Höhe von 1008,50 Euro gewonnen. Das Preisgeld stifteten die Schüler zu gleichen Teilen an die Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt „Das Haus“ und die Eckernförder Tafel.

Eineinhalb Stunden harte kognitive Arbeit stand den Jugendlichen beim Start um 15 Uhr in der Förde Sparkasse bevor. Die Hauptstelle Eckernförde war eine von fünf Stationen der großen „Schalte“, in der Schülerteams aus Eckernförde, Rendsburg, Preetz und Plön sowie die Kieler Zentrale mit Moderator André Santen und führenden Vertretern der Christian-Albrechts-Universität, der Fachhochschule und der Muthesius-Schule im Citti-Park eingebunden waren. Auch Ministerpräsident und Schirmherr Daniel Günther begrüßte alle Teilnehmer. Eine große technische Herausforderung mit wechselseitigen Einblendungen auf der großen Leinwand, die größtenteils funktionierte. Das Eckernförder Schülerteam bestehend aus Phillip Rothenbeck, Raphael Hoge, Jonas Schrader (Jungmannschule), Lisa Jansen, Luke Fischer, Thore Harmel (Peter-Ustinov-Schule), Domenik Svensson und Jannik Schröder (Gudewerdtschule) entpuppte sich als gut eingespieltes Team, das die Aufgaben in den drei Runden cool und souverän meisterte.

In Runde 1 galt es, in drei Minuten 16 Fragen zu beantworten, wobei den Schülern drei Antworten vorgegeben wurden. Zwei Beispiele: „Welches ist das am meisten genutzte soziale Netzwerk 2017 – Facebook, You Tube oder Instagram?“ oder „In welcher Einheit wird elektrische Spannung gemessen – Ohm, Volt oder Watt?“ Die Antworten kamen schnell, spontan und fast immer richtig. 14 mal lagen die Eckernförde richtig – zweitbestes Ergebnis in der „Battle“.

In Runde 2 mussten die Schüler dem Kieler Wissenschaftler-Team einen Fragekomplex zur Beantwortung vortragen. Bei richtiger Beantwortung durch die Wissenschaftler gab es 0, bei falscher Beantwortung 6 Punkte für die Schüler-Teams. Die Eckernförder hatten sich eine vierteilige Frage zur legendären deutschen Enigma-Chiffriermaschine im Zweiten Weltkrieg ausgedacht. Die Wissenschaftler kamen ins Schwitzen, „entschlüsselten“ den „Fragecode“ zu 95 Prozent – die Jury sprach Eckernförde 3 Punkte zu.

In Runde 3 hatten die Teams zeitgleich 15 Minuten Zeit, um ein Experiment erfolgreich durchzuführen. Der Zeitdruck war hierbei die größere Herausforderung als das Experiment selbst. Per Luftdruck mussten Kunststoffröhrchen aus einem Glaskolben geblasen werden, mit Hilfe einer Salzlösung galt es, Kabelbinder vom Boden eines weiteren Glaskolbens nach oben zu bugsieren. War das geschafft, musste mit ihnen ein Luftballon an der Öffnung eines mit 40 Brausetabletten und Wasser gefüllten Glasbottichs fixiert werden, so dass der Druck nicht nach oben entweichen konnte, sondern über einen Schlauch die in einem Pflanzkasten verbuddelten blauen Gummihandschuhe füllte und zum Stehen brachte – ein schöner optischer Effekt, der sofort zeigte, dass das Experiment gelungen war.

Am Ende war die Freude groß, Platz 2 im Schulwettbewerb und die „volle Lotte“, wie Moderator Frank-Arnold Tams von der Förde Sparkasse sagte, von 1008,50 Euro beim Städtewettbewerb eingefahren. Eine schöne Bestätigung für die Eckernförder Schüler und eine wertvolle wissenschaftliche und mediale Erfahrung.