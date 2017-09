Plattdeutsche Frauen-Power

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Woans het wohl de moiste Leevesleed op Platt?“ fragt Christel Fries in die Runde. Die Stimmung ist ausgelassen. „Dat du min Leevsten büst“, kommt da beinah unisono aus dem Publikum zurück. Alle singen die ersten Strophen des wahrscheinlich bekanntesten niederdeutschen Liebesliedes mit. Textsicher sind die Damen und Herren aus dem Publikum an diesem Abend in der Alten Fischräucherei – das merkt man sofort. Und Platt können sie auch, nicht nur verstehen, sondern auch sprechen. „Das Platt aus meiner Kindheit, ist zwar ein bisschen anders“, erzählt eine Besucherin, die als junges Mädchen nach Schleswig-Holstein kam, „aber verstehen kann ich das ganz gut, obwohl mein Vater – ein Lehrer – immer sehr darauf achtete, das wir Kinder Hochdeutsch sprachen.“

Bei den meisten Besuchern hängt viel persönliche Erinnerung an der niederdeutschen Sprache und Fries, die in der Alten Räucherei, aber auch im historischen Eckernförder Stadtkern vielen in Gestalt ihres Alter Ego „Stine, de Opsteekfru“ bekannt ist, bedient dieses Moment in vielen ihrer Beiträge mit Hingabe. Ein köstliches Familienszenario entwarf sie zum Beispiel in ihrer Geschichte vom in zwei Teile gebrochenen „Hullahop“. Jenem Holzreifen aus Kindertagen also, der erst nach tagelangem Üben des richtigen Hüftschwungs seine Faszination entfalten konnte und der leider vom Vater als Blumenbogen für das Schützengildefest „entwendet“ wurde.

Zusammen mit Gunda Gey hat Fries unter dem Titel „Tied för Platt“ einen humorig-komödiantischen Abend gestaltet, der in das Früher der eigenen Kindheit entführt, aber auch das Heute mit seinen lustigen Ereignissen und Kuriositäten nicht vergisst. Die Modenschau „Haute Couture ut Eckernför“ bildete eines der Höhepunkte des kurzweiligen Abends.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der selbsternannten Multibilingualistinnen „op Platt“. Mehrfache Programme haben sie schon erarbeitet und aufgeführt. „Wi schnackt platt, Hochdüütsch, Engelsch, Däänsch etc. avers för allem Platt“, wird selbstbewusst behauptet und gleich weiter über den aktuellen Werbeslogan Schleswig-Holsteins („Der echte Norden) philosophisch sinniert: „För mi is in Sleswig-Holsten de Horizont echt, ob de Norden echt is, wet ik ni.“ Fries beweist damit, dass sich mit „Platt“ nicht nur über Vergangenes wunderbar kurzweilig schwadronieren lässt, sondern auch Alltägliches mit sprachlicher Finesse thematisiert werden kann.

Gunda Gey ist mit ihrem Slapstick-Talent, das auch im niederdeutschen Theater zum Tragen kommt, gerade für die „Beleevnisse“ des Alltags genau die Richtige. Da wurde über die „Frunsquoten in de Chefetagen“ und die Ersetzbarkeit im Beruf ebenso ungeniert hergezogen wie über den Besuch im modernen Wellnesstempel: „Dor sitten wi nu kommodig Mors an Mors in ur Eva-Kostüm und weten ni, mit welcher Seep wi uns eerstan schrubben süllen.“ Welch ein herrliches Bild – das Publikum ist begeistert, nicht nur von Gay und Fries und ihren kuriosen Erlebnissen, sondern vom ganzen Abend.