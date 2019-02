Die Suche nach dem kinostandort : Plan B der Grünen: Kino und Markt neben den Bahnhof

Grüne und SPD lehnen den Skaterpark als möglichen Kinostandort ab und schlagen den Bahnhof vor.

von Arne Peters

04. Februar 2019, 18:19 Uhr

In der Ratsversammlung am Donnerstag, 7. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal wird zum wiederholten Mal über den Standort des Kino- und Verbrauchermarktes abgestimmt. „In der Öffentlichkeit wird der Eindruck erweckt, dass der Wechsel des Standortes vom Bahnhofsareal auf den Skaterpark die einzig richtige Lösung ist. Verschwiegen wird, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden“, betonen die Grünen in einer Pressemitteilung. Das Projekt Bahnhofsareal habe neben dem Kino und dem Verbrauchermarkt noch Wohnungen und Büronutzungen als Nutzungskonzept. „Aufgrund der Projektgröße ist deshalb der Kauf eines privaten Gebäudes am Schulweg Bedingung. Falls dieser Kauf nicht gelingt, sind auch wir für einen Plan B: Eine kleine Variante nur mit Verbrauchermarkt und Kino nördlich des Bahnhofgebäudes.“ Die Fraktionen der Grünen und der SPD haben für die Ratsversammlung einen entsprechenden Antrag für den „Plan B am Bahnhof“ formuliert.

Diese Alternative soll greifen, falls der Investor das benötigte Grundstück im Schulweg nicht bekommt und die weitere n Planungen nicht realisiert werden können. Fünf beauftragte Architekturbüros sollen im Rahmen eines Symposiums Planungsvorschläge entwickeln. Ziel sei es, „einen besonders geeigneten Entwurf für die Realisierung eines Kinos und eines Verbrauchermarkts auszuwählen“. Die Nutzungen der „kleinen Variante“ seien nach Auffassung der Grünen auf den öffentlichen Flächen am Bahnhofsareal realisierbar. „Aus städtebaulicher und landschaftsplanerischer Sicht sowie zur Stärkung der Innenstadt ist das Bahnhofsareal dem Skaterpark vorzuziehen. Außerdem werden durch die Nichtverlagerung des Skaterparkes erhebliche Investitionskosten für die Stadt vermieden.“ Das Bahnhofsareal sei städtebaulich sehr gut für diese Nutzungen geeignet. Der Bereich gehöre zur Innenstadt, Kino und Markt würden zu einer Aufwertung der Reeperbahn und der Verbindungsachsen zur Kieler Straße führen. Auch der Einzelhandel in der Innenstadt würde gestärkt. „Der Plan B sollte unmittelbar nördlich am Bahnhofsgebäude anschließen und einen Verbrauchermarkt im Erdgeschoss sowie ein Kino im Obergeschoss aufweisen. Beide Nutzungen würden somit in erster Reihe am Bahnhofsplatz liegen. Zwischen dem Gebäude und dem Schulweg können Parkflächen oder eine Parkpalette errichtet werden“, erklärten Fraktionsvorsitzender Edgar Meyn und Bauausschussvorsitzender Sören Vollert.

Eine gewerbliche Nutzung des jetzigen Skaterparks hingegen wäre „nicht mehr zu korrigieren und steht im Widerspruch zu den städtebaulichen Zielplanungen der Stadt. Der Druck auf die gewerbliche Nutzung der benachbarten Flächen des Skaterparks wird im Falle einer privaten Nutzung steigen. Der Bereich muss deshalb im öffentlichen Besitz bleiben und vorzugsweise eine naturnahe Nutzung aufweisen.“

Im Sinne einer zügigen Umsetzung sollten „weitere politische Schnellschüsse mit neuen Standorten unterbleiben“.