GLEICHSTAND BEI 21. Piratenspektakel : Piraten und Stadtwache an einem Tisch

vergrößern 1 von 6 1 von 6









Eckernförde | Drei Tage lang wehte ihre schwarze Flagge am Mast auf dem Rathausmarkt, am Rathaus hing ein langes Banner und machte auch dem letzten Eckernförder klar – die Piraten haben wieder die Stadt überfallen, den Bürgermeister gefangen genommen und die Stadtkasse erbeutet. Unter der Führung ihrer Kapitäne Hufeisen Lilly, Renate und Sven Rosa Black kämpften und grölten sie, machten Straßen, Hafenmeile und Strand unsicher und mussten am Ende doch mit den verhassten Stadtwachen einen Vergleich schließen. Denn diese hatten unter dem Kommando von Die Lange Tom beim Strandüberfall gesiegt und die Mannschaft gefangen genommen (wir berichteten). Erstmals in der 21-jährigen Geschichte des Piratenspektakels waren die Stadtwachen erfolgreich gewesen.

So sollte am Sonnabend in einem zweiteiligen Wettbewerb am Strand entschieden werden, wer denn nun die besseren Kämpfer auf seiner Seite hat. Angefeuert von vielen Zuschauern, die von Maat Eckbert und Magister Wigbold bestens vorbereitet wurden, ging es ums Marschieren (Sieger Stadtwachen), um das Halten eines gefüllten Humpens am ausgestreckten Arm (die Piraten siegten mit einer List), um das Schießen mit Kanonen (die der Stadtwachen war am lautesten und am schnellsten) und um das Rollen von Rumfässern (die Piraten siegten glorreich). Es entstand erneut eine Pattsituation. Käpt’n Black musste zähneknirschend erkennen, dass sowohl seine Mannen als auch die des Commodores je zwei Siege vorweisen konnten. Der 653 Jahre alte Magister Wigbold zog Bilanz: „An die Piratenkapitäne: Ihr müsste erkennen, dass ihr ohne eure Mannschaft nichts seid.“ Der Stadtgarde sprach der Magister ein dickes Lob aus: „Ihr habt euch gemausert.“ Für das Jahr 2018 gab der weise Pirat bekannt. „Im nächsten Jahr können wir uns wieder auf spannende Wettkämpfe freuen. Und jetzt feiern wir gemeinsam mit der Garde – auch das ist neu.“

Es wurde kräftig gefeiert. Auch viele Zuschauer nahmen die Einladung ins Piratendorf Kornersfjord gerne an. Für die Kinder gab es spannende Spiele wie Totenkopfwerfen, oder Maat Eckbert bildete sie als Nachwuchs-Freibeuter aus. Am Lagerfeuer durften sich alle einmal auf den Stuhl der drei Kapitäne setzen und Stockbrot backen. Spannende Geschichten von der Freibeuterei auf den Meeren wurden erzählt.

Auch auf der Hafenmeile wurde kräftig, aber friedlich gefeiert. Nach Auskunft der Polizei kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen. Unzählige Stände luden zum Stöbern ein, vom Riesenrad aus hatte man einen tollen Blick übers Piratendorf. Die Auswahl an Essbuden war groß und vielfältig.

Auch Petrus hatte ein Einsehen mit Eckernförde und sorgte größtenteils für Sonnenschein. Nicht nur am Sonnabend, als die bekannte Coverband „United Four“ abends für einen großen Besucherandrang an der Hafenspitze sorgte, war die Stadt voller Menschen. Da gestern auch noch verkaufsoffener Sonntag war, haben nach Auskunft von Touristikchef Stefan Borgmann an den drei Tagen rund 110 000 Besucher das Piratenspektakel besucht. Borgmann zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden.





von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 07.Aug.2017 | 05:18 Uhr