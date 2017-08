DIE PIRATEN SIND ZURÜCK : Piraten nehmen Bürgermeister gefangen

vergrößern 1 von 6 Foto: karkossa-schwarz (5) 1 von 6









Eckernförde | Mit einer tollkühnen List haben die Piraten gestern Nachmittag die Stadt überfallen und das Kommando übernommen. Aber nur zum Teil – erstmals in der 21-jährigen Geschichte des Piratenspektakels gibt es eine Pattsituation der Machtverhältnisse, die heute Nachmittag in Wettkämpfen geklärt werden soll. Am Strand (Höhe Ostsee Info-Center) wollen die Stadtwachen und die Freibeuter der Meere im Wettstreit ermitteln, wer die besseren Kämpfer hat, wer letztendlich den Sieg davonträgt. Der erste Teil der Wettkämpfe beginnt um 14 Uhr, der zweite um 17 Uhr.

Dabei hatten Käpt’n Sven Rosa Black und Käpt’n Renate für den gestrigen Überfall einen verwegenen Plan vorbereitet. Die Piraten schickten ihre Schiffe „Ubena von Bremen“ und die Kieler Hansekogge vor. Doch die Stadtwachen unter ihrem Commodore waren dieses Mal bestens vorbereitet. Hatte Tom Blattschuss seine Mannen doch ein Jahr lang im Kampf ausgebildet – er wollte endlich einmal die Freibeuter der Meere bezwingen. Der Wettergott Petrus meinte es gestern gut mit den Piraten, rechtzeitig zu Beginn des Spektakels riss der Himmel auf. Die Plätze am Strand waren bis auf den letzten Platz von kleinen und großen Piratenfans besetzt. Sie erlebten, wie die Soldaten das erste Piratenschiff durch Kanonenbeschuss zum Umkehren zwang. Der Commodore sah sich schon als Sieger, da tauchte die Kieler Hansekogge auf und griff an. Die Rumvorräte der Stadtwache gingen in Flammmen auf. Schon sprangen Piraten über Bord und schwammen an den Strand. Doch furchtlos stellte sich die Stadtwache dem Kampf und nahm die ruchlosen Gesellen gefangen – immer wieder angefeuert von ihrem Chef: „Macht sie nieder!“ Aber noch am Strand merkte der Commodore, dass die Piratenkapitäne gar nicht unter den Gefangenen waren. Er büllte: „Wo sind die Kapitäne?“ Eine Antwort gab’s nicht. So eskortierte die Stadtwache die gefangenen Piraten zum Rathaus, um dem Bürgermeister den heißersehnten Sieg mitzuteilen. Doch was der Commodore dann hören und sehen musste, ließ das Blut in seinen Adern gefrieren. Aus dem Amtszimmer des Bürgermeisters waren die Stimmen von Käpt’n Sven Rosa Black und Käpt’n Hufeisen Lilly zu hören. Sie kämpften mit dem Bürgermeister. Überfall und Kampf am Strand waren nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Heimlich hatten sie sich ins Rathaus geschlichen und den Bürgermeister Jörg Sibbel festgesetzt. In ihrer Wut über die Gefangennahme ihrer Crew warfen die Piraten das Stadtoberhaupt vom Balkon des Rathauses. Aber so schnell gab der Chef der Stadt, der mittlerweile kampferprobt ist, nicht auf. Im Zweikampf gegen Käpt’n Black wehrte er sich heftig gegen den Überfall – jedoch vergeblich. So wurde er unter Begleitung zünftiger Musik kurzerhand auf dem Schandkarren über die Hafenmeile ins Piratendorf geschafft, dort in eine Kiste gesteckt, wo er ausharren muss, bis er vielleicht ausgelöst wird. So hatten Käpt’n Black und Käpt’n Renate zwar das Stadtoberhaupt in ihrer Gewalt und die Stadtkasse erbeutet, doch den gewohnten Sieg hatten sie nicht davongetragen. Den beanspruchte auch Commodore Tom Blattschuss für sich. Eine Lösung musste her. Die wurde in der Einigung gefunden, in einem Wettstreit die besten und mutigsten Kämpfer zu ermitteln.

Nach diesem doch recht gütlichen Kompromiss zogen die Piraten sich in ihr Dorf Kornersfjord zurück, um ordentlich zu feiern. Das gefangene Stadtoberhaupt hofft inzwischen auf einen Sieg seiner Stadtwache, um wieder frei gelassen zu werden.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 05.Aug.2017 | 06:46 Uhr