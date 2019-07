Vorboten des Eckernförder Piratenspektakels : Piraten kündigen härtere Gangart an

Erstes öffentliches Kampftraining am Eckernförder Strand zwei Wochen vor dem geplanten Piratenüberfall.

von Gernot Kühl

18. Juli 2019, 13:52 Uhr

Eckernförde | Aufgalopp für das Piratenspektakel. Am Mittwochabend haben sich 30 Kornersfjord-Piraten auf die in zwei Wochen beginnenden Kämpfe gegen die Eckernförder Fischer und Stadttruppen eingeschworen und sich erste Übungskämpfe am Strand vor dem Ostsee Info-Center geliefert. Die Chefs der Truppe, Thomas Neidt (Käpt’n Renate) und Sascha Lück (Käpt’n Sven Rosa Black), forderten aktivere Kämpfe als in den Vorjahren ein. Kein Lächeln soll den Mund umspielen und kein entspanntes Gefecht gezeigt werden, sie wünschen sich eine härtere und grimmigere Gangart gegen ihre Eckernförder Gegner, schließlich seien sie Piraten und müssten vor den vielen Zuschauern auch entsprechend überzeugend auftreten.

Dass diese Botschaft bei den Seeräubern angekommen ist, zeigten sie anschließend beim ersten öffentlichen Training am Strand. Die Säbel, Degen , Dolche und Lanzen wurden gezückt, Schläge pariert und auch schon mal richtig zugepackt, so dass der eine oder andere Kämpfer zu Boden ging.

Die Vorfreude bei den Akteuren ist groß. Sie bringen sich nicht nur körperlich und kampftechnisch in Form, sondern arbeiten auch an einer neuen Strandkulisse mit zwei Häuschen, zwei begehbaren Türmen, einem Brunnen und einem Pranger. Auch an Pyrotechnik wird nicht gespart. „Das wird spektakulär“, verspricht Thomas Neidt, der dem Piratenüberfall mit zwei Großseglern am Freitag, 2. August, um 17 Uhr schon entgegenfiebert.

Auch dramaturgisch setzen die Kornersfjord-Piraten beim 24. Piratenspektakel in Eckernförde neue Maßstäbe. Im Mittelpunkt dabei der Commodore der Stadtwachen, Thomas Blattschuss, von den eigenen Leute ehrfurchtsvoll „Die Lange Tom“ genannt. Er hat die siegreichen Piratenüberfälle der vergangenen Jahre studiert und hat sich einen neuen Plan zurechtgelegt, um die Piraten zu besiegen und selbst als strahlender Gewinner aus dem Kampf hervorzugehen. In jedem Fall ungewöhnlich, was am Ende dabei herauskommt, wird man spätestens beim Rathaus-Überfall am Piraten-Freitag um 17.45 Uhr auf dem sicher wieder prall gefüllten Rathausmarkt erleben.

Ansonsten sind vom 2. bis 4. August drei Tage Frohsinn angesagt mit einem großen, kostenfreien Piratenlager am Strand, einer bunten Hafenmeile mit Riesenrad, Live-Konzerten und diversen Piratenaktionen vor allem für Kinder.