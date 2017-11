Tatort Bürgersteig : Pflanzenkrimi am Fußwegrand

vergrößern 1 von 5 1 von 5







17.Nov.2017

Eckernförde | Es ist ein Krimi am Gartenzaun: Seit eineinhalb Jahren treibt ein „Pflanzenmörder“ sein Unwesen in der Sonderburger Straße. Nachts oder in den frühen Morgenstunden tritt er an einem Grundstücksrand wehrlose Pflanzen heraus. Den arglosen Löwenzahn hat es getroffen, den wehrlosen Mauerlattich und nicht zuletzt die Nesselblättrige Glockenblume. Anwohnerin Anja Rolf entdeckte die Leichen stets am nächsten Tag auf dem Gehweg und reinigte bestürzt den Tatort.

Was dem unbekannten Täter wohl sauer aufstößt: Anja Rolf lässt der Natur zwischen Gehweg und Gartenmauer freien Lauf: „Die Insekten werden immer weniger, weil sie nicht genügend Nahrung und Lebensraum finden“, sagt sie. Tatsächlich belegt eine Langzeitstudie, dass seit 1989 drei Viertel der Insektenmasse verlorengegangen ist. Die Auswirkungen sind nicht abzusehen: Insekten bilden die Nahrungsgrundlage vieler Tiere, sie bestäuben Pflanzen, die auch der Mensch als Nahrung nutzt.

„Dabei kann jeder mit wenig Aufwand helfen“, sagt Anja Rolf, die Mitglied in mehreren Naturschutzorganisationen ist. Wichtig sei es, heimischen Pflanzen Raum zu geben und nicht alles als Unkraut abzutun, was nicht erwünscht ist. „Löwenzahn zum Beispiel ist eine gute Nahrungsquelle für viele Wildbienen und andere Tiere.“ Das gelte auch für Gänsedistel oder Weidenröschen. Anja Rolf hat ihren Garten deshalb als Naturgarten angelegt, der möglichst vielen Tierarten Unterkunft und Nahrung bietet, und dafür auch vom bundesweiten Naturgartenverein mit „Gold“ ausgezeichnet wurde.

Um jeden Quadratzentimeter zu nutzen, lässt sie der Natur auch in der Ritze zwischen Gartenmauer und Gehweg freien Lauf. Auf 10 Zentimetern Breite und mehreren Metern Länge wachsen Löwenzahn und Feldsalat, Mauerlattich und Ringelblume. An ihnen hat sie schon Wildbienen beobachtet, Raupen und Fressspuren von Insekten gefunden. „Das freut mich total, weil es bestätigt, dass diese Pflanzen gebraucht werden.“

Jedoch bleiben sie nur so lange stehen, bis der Unbekannte nachts die Pflanzen heraustritt. Manchmal sind es nur einzelne Kräuter, manchmal ist es nahezu der gesamte Streifen. Anja Rolf hat alle Taten einzeln dokumentiert, ein Tagebuch geführt. Um dem „Löwenzahn-Raustreter“ und „allen, die bei Peter Lustig nicht aufgepasst haben“, zu erklären, weshalb die Ritzenvegetation wichtig ist, hat sie einen Zettel mit einem Text an ihrem Zaun befestigt, in dem sie auf den Rückgang der Insektenmasse hinweist.

Doch der hing nicht lang allein. Der Unbekannte klebte einen Artikel über die Auszeichnung eines Nachbarn für den „schönsten Vorgarten des Jahres“ aufgrund seiner Dahlienpracht darüber. Es folgte ein „Gegenangriff“ von Anja Rolf in Form einer schriftlichen Erläuterung, weshalb gefüllte Dahlien keinen Nutzen für Insekten haben. Zuvor hatte sie einige Pflanzen als Schutz vor dem Unbekannten mit kleinen Gitterzäunen und Hinweisschildern versehen – sie wurden plattgetreten.

Irgendwann meldete sich die Stadtverwaltung – jemand hatte auf die „verkehrsunsichere“ Lage des Fußwegs hingewiesen. Seither steht Anja Rolf in Kontakt mit dem Bauamt. Im Gegenzug erstattete sie bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt, weil eine der zuletzt herausgerissenen Pflanzen auf ihrem Grundstück stand. „Auch wenn sich die Polizisten über meine Nesselblättrige Glockenblume beömmelt haben“, so die 41-Jährige.

Das Kuriose: Das Pflanzen-Drama spielt sich am Ende einer Sackgasse ab, wo es eigentlich nicht viele Menschen gibt, die sich an dem Anblick stören können – doch weit gefehlt. Viele Leute nutzen einen Fußweg, der von der Sackgasse zur Ostlandstraße führt. Ob sich der „Täter“ unter ihnen befindet? Einmal hat sich Anja Rolf schon auf die Lauer gelegt, um den „Pflanzenmörder“ zu stellen – ohne Erfolg. Der Krimi am Gartenzaun, er geht weiter.